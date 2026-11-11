El lunes se liga más: el dato de una plataforma de citas que sorprende este Día del Soltero

El lunes no sólo trae reuniones y correos pendientes: también es el día en el que más mensajes se intercambian segñun una plataforma de citas, seguido del martes y el miércoles. Este 11 de noviembre, Día del Soltero, ponemos el foco en quienes buscan nuevas conexiones sin convertir cada cita en una historia para Instagram. Entre la vuelta a la rutina y las ganas de hacer planes, hay quien prefiere retomar ese chat pendiente y reservarse los detalles solo para sí mismo.

Hay primeras citas que llegan al grupo de WhatsApp antes incluso de haber reservado mesa. Se analiza la foto, se comenta la conversación y se organiza casi un comité para elegir el look. Otras, en cambio, no tienen espectadores. Hay quien prefiere conocer a alguien sin compartir el proceso con sus amigas, sin cruzarse con un compañero de oficina en una aplicación y sin que cada encuentro se convierta en contenido. Este 11 de noviembre, Día del Soltero, también hay sitio para quienes quieren ligar con algo de intimidad.

Porque abrirse un perfil no significa querer abrir toda la vida. Una foto puede dar pistas sobre dónde trabajas, el restaurante al que vas cada viernes o incluso tu portal. Y, entre las ganas de conocer gente y la posibilidad de encontrarse con media agenda, cada uno decide cuánto enseña.

Esa preocupación aparece en un análisis de Ashley Madison sobre sus miembros: el 41% de los hombres y de las mujeres encuestados asegura mantener un perfil bajo en Internet. Además, el 31% de ellas y el 30% de ellos afirma ser cada vez más selectivo con lo que comparte. Son datos de los usuarios de una plataforma de encuentros discretos, con situaciones sentimentales diversas, pero sirven para plantear una pregunta reconocible: ¿cuánto hace falta contar para empezar a conocer a alguien?

Que tu próxima cita no sea tema de conversación en la oficina

La discreción puede resultar especialmente apetecible cuando los círculos se mezclan. Clientes que conocen a tus amigos, compañeros con los que compartes gimnasio o conocidos que aparecen al deslizar la pantalla.

La psicóloga Lara Ferreiro lo explica así: «La discreción responde así a una necesidad de preservar el control sobre la propia identidad y evitar que la esfera profesional y la privada se solapen». La experta recuerda, además, que la personalidad y la situación sentimental pueden pesar más que la profesión a la hora de utilizar estas aplicaciones.

El lunes tiene más posibilidades de las que parece

También hay un pequeño giro de guion en el calendario del ligue. Según la actividad de mensajería de la plataforma, el lunes es el día en el que más se conversa, por delante del martes y el miércoles. Entre correos pendientes y la vuelta a la rutina, parece que también queda tiempo para retomar ese chat.

Y algunas conversaciones terminan con una mesa para dos: el 31% de las mujeres encuestadas afirma quedar en persona con dos o más de sus contactos al mes. Este Día del Soltero puede ser una buena excusa para aceptar un café, proponer una cena o recuperar una conversación que quedó a medias. Contarlo después al grupo sigue siendo opcional.