Bodegas y Viñedos Samaniego revoluciona el aperitivo con su primera colección de vinos creada para disfrutar y compartir

El vino ya no tiene por qué esperar a que llegue el plato principal. Ahora puede ser el encargado de dar comienzo a los mejores encuentros . Una reunión entre amigos, una tarde en una terraza o una parada improvisada en la barra de un bar son escenarios perfectos para disfrutar de una copa sin necesidad de esperar a la comida. Con esta nueva manera de entender el consumo, el aperitivo gana protagonismo y surge una nueva categoría: el Vino de Bienvenida . Una propuesta que apuesta por vinos frescos, agradables, versátiles y llenos de personalidad, pensados para disfrutar desde el primer sorbo.

En esta línea, Bodegas y Viñedos Samaniego presenta una colección innovadora que sitúa el aperitivo en el centro de la experiencia . Su objetivo es recuperar el encanto de esa primera copa que acompaña las conversaciones, despierta el apetito y marca el inicio de cualquier celebración. «Hay vinos que esperan el momento principal de la comida. Y hay vinos que crean ese momento», explica Juan José Alonso, director comercial de Bodegas y Viñedos Samaniego . Una filosofía que apuesta por acercar el vino a situaciones cotidianas, eliminando formalismos y convirtiéndolo en el compañero ideal para compartir buenos momentos.

Vinos pensados para disfrutar sin complicaciones

La colección responde a una tendencia cada vez más presente: disfrutar del vino de una manera espontánea y natural . Lejos de los grandes rituales, estas propuestas buscan acompañar pequeños placeres gastronómicos como unas gildas, unas aceitunas, unas conservas, croquetas, tortilla de patata o una selección de quesos y embutidos. La clave está en encontrar el equilibrio entre frescura, fruta y calidad , ofreciendo vinos con personalidad que permitan disfrutar de una copa tras otra.

Rioja y Ribera del Duero: dos territorios, una misma esencia

La colección nace de dos de las denominaciones de origen más reconocidas de España . Rubí , elaborado en la Sonsierra Alavesa, representa una interpretación actual de la D.O.Ca. Rioja . Su ligera crianza en roble francés aporta elegancia y estructura, mientras la fruta conserva todo el protagonismo. Fresco, fluido y persistente, resulta ideal para acompañar embutidos, quesos, frutos secos, croquetas o pinchos de tortilla.

Por su parte, Maestro de Durón Roble , procedente de la Ribera del Duero burgalesa, ofrece una personalidad vibrante y expresiva. Su crianza breve respeta la identidad de la uva y del viñedo, dando lugar a un vino donde destacan la frescura y la intensidad frutal . Es un excelente acompañante para torreznos, quesos castellanos, morcilla o el tradicional hornazo salmantino. Ambas referencias comparten un concepto que define esta nueva propuesta: la fluidez . Vinos fáciles de disfrutar, pero elaborados sin renunciar al origen ni a la calidad.