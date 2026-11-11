Bodegas y Viñedos Samaniego revoluciona el aperitivo con su primera colección de vinos creada para disfrutar y compartir
Del viñedo a la copa: el vino español de Bodegas y Viñedos Samaniego explora nuevas formas de expresar su origen
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El vino ya no tiene por qué esperar a que llegue el plato principal. Ahora puede ser el encargado de dar comienzo a los mejores encuentros. Una reunión entre amigos, una tarde en una terraza o una parada improvisada en la barra de un bar son escenarios perfectos para disfrutar de una copa sin necesidad de esperar a la comida. Con esta nueva manera de entender el consumo, el aperitivo gana protagonismo y surge una nueva categoría: el Vino de Bienvenida. Una propuesta que apuesta por vinos frescos, agradables, versátiles y llenos de personalidad, pensados para disfrutar desde el primer sorbo.
En esta línea, Bodegas y Viñedos Samaniego presenta una colección innovadora que sitúa el aperitivo en el centro de la experiencia. Su objetivo es recuperar el encanto de esa primera copa que acompaña las conversaciones, despierta el apetito y marca el inicio de cualquier celebración. «Hay vinos que esperan el momento principal de la comida. Y hay vinos que crean ese momento», explica Juan José Alonso, director comercial de Bodegas y Viñedos Samaniego. Una filosofía que apuesta por acercar el vino a situaciones cotidianas, eliminando formalismos y convirtiéndolo en el compañero ideal para compartir buenos momentos.
Vinos pensados para disfrutar sin complicaciones
La colección responde a una tendencia cada vez más presente: disfrutar del vino de una manera espontánea y natural. Lejos de los grandes rituales, estas propuestas buscan acompañar pequeños placeres gastronómicos como unas gildas, unas aceitunas, unas conservas, croquetas, tortilla de patata o una selección de quesos y embutidos. La clave está en encontrar el equilibrio entre frescura, fruta y calidad, ofreciendo vinos con personalidad que permitan disfrutar de una copa tras otra.
Rioja y Ribera del Duero: dos territorios, una misma esencia
La colección nace de dos de las denominaciones de origen más reconocidas de España. Rubí, elaborado en la Sonsierra Alavesa, representa una interpretación actual de la D.O.Ca. Rioja. Su ligera crianza en roble francés aporta elegancia y estructura, mientras la fruta conserva todo el protagonismo. Fresco, fluido y persistente, resulta ideal para acompañar embutidos, quesos, frutos secos, croquetas o pinchos de tortilla.
Por su parte, Maestro de Durón Roble, procedente de la Ribera del Duero burgalesa, ofrece una personalidad vibrante y expresiva. Su crianza breve respeta la identidad de la uva y del viñedo, dando lugar a un vino donde destacan la frescura y la intensidad frutal. Es un excelente acompañante para torreznos, quesos castellanos, morcilla o el tradicional hornazo salmantino. Ambas referencias comparten un concepto que define esta nueva propuesta: la fluidez. Vinos fáciles de disfrutar, pero elaborados sin renunciar al origen ni a la calidad.
Temas:
- Bodegas
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