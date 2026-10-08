Del viñedo a la copa: el vino español de Bodegas y Viñedos Samaniego explora nuevas formas de expresar su origen

Bodegas y Viñedos Samaniego inicia una nueva etapa con una identidad corporativa que reúne bajo una misma marca sus principales proyectos: Solar de Samaniego , en la D.O.Ca. Rioja; Bodegas Durón , en la D.O. Ribera del Duero; y Cofradía Samaniego , su club privado de venta. El cambio llega acompañado, además, de nuevas propuestas y gamas de vinos que amplían y actualizan su oferta.

Más que una renovación estética, esta nueva identidad supone la consolidación de un proyecto familiar con más de 50 años de historia y cuatro generaciones dedicadas al mundo del vino . La evolución busca dar coherencia a un grupo que ha ido creciendo sin renunciar a sus valores fundamentales: el respeto por el territorio, el cuidado de los viñedos y la elaboración de vinos capaces de transmitir la personalidad de cada lugar de origen .

El zorro, símbolo de una nueva etapa

Uno de los elementos más representativos de la nueva imagen es el zorro, elegido como símbolo de la compañía . El animal representa valores como la inteligencia, la capacidad de adaptación, la resistencia y la perseverancia , características que el grupo considera esenciales para afrontar el futuro sin olvidar sus raíces.

El vínculo con el territorio también está presente en este símbolo. En la Ribera del Duero, Cueva del Raposo es un antiguo topónimo relacionado con la zona donde actualmente se encuentran los viñedos de Bodegas Durón, un entorno en el que el zorro forma parte del paisaje. Además, el animal conecta con la figura de Félix María de Samaniego y su conocida fábula La zorra y las uvas , reforzando así la relación entre la nueva identidad y el nombre de la compañía.

El nuevo logotipo representa a un zorro que avanza mientras mantiene la mirada hacia atrás . Una imagen que resume la filosofía de la empresa: evolucionar y mirar al futuro, pero siempre teniendo presentes la experiencia y el camino recorrido .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bodegas y Viñedos Samaniego (@solardesamaniego)

Una marca que une todo el proyecto

La creación de Bodegas y Viñedos Samaniego permite organizar bajo una identidad común las distintas iniciativas que hasta ahora funcionaban de manera más independiente. Esta nueva arquitectura corporativa busca facilitar la relación con los consumidores , al tiempo que mantiene la personalidad y el carácter propio de cada bodega.

Así, Solar de Samaniego continúa desarrollando su proyecto en Rioja, mientras Bodegas Durón mantiene su apuesta por la Ribera del Duero. A ellas se suma Cofradía Samaniego , desde donde los consumidores pueden acceder a los vinos y experiencias vinculados al grupo.

Nuevas propuestas de vino

La renovación de la identidad coincide con una evolución del catálogo de vinos . La nueva propuesta se organiza en diferentes categorías que buscan acercar al consumidor distintas formas de interpretar el territorio.

Entre ellas están los Vinos de Paraje , representados por Valcavada y Óptimo , centrados en la personalidad de lugares concretos; los Vinos de Parcela , como MUSCO y Cueva del Raposo , procedentes de viñedos especialmente seleccionados; y los nuevos Vinos de Bienvenida , con Maestro de Durón y Rubí , pensados para momentos informales de encuentro y aperitivo.

Con esta nueva etapa, Bodegas y Viñedos Samaniego combina tradición e innovación bajo una misma identidad , con el territorio y la calidad como ejes principales . El zorro se convierte así en el símbolo de una compañía que quiere seguir avanzando, aprendiendo de su historia y mirando con decisión hacia el futuro .