Los reyes del deporte español en 2024

El 2024 que se acaba ha dejado grandes momentos para el deporte español. No han sido pocos los deportistas de nuestro país que han gobernado en sus disciplinas, convirtiéndose en auténticos reyes del deporte. Casos como el de Jorge Martín, Ilia Topuria, Carlos Alcaraz, Rodri, Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, María Pérez, Álvaro Martín, Saúl Craviotto o María Xiao son sólo algunos de los deportistas más destacados de este año en España.

Jorge Martín

El madrileño se convirtió en campeón del mundo de MotoGP en este 2024. El piloto consiguió destronar a Pecco Bagnaia y lograr su primera corona en la máxima categoría a los 26 años. En un mano a mano increíble con el italiano y decidiendo el título mundial en la última carrera, Jorge Martín logró proclamarse campeón del mundo. Lo hizo tras ganar tres grandes premios y ser segundo en otros 10. Sólo se bajó del podio en cuatro carreras en toda la temporada.

Ilia Topuria

Uno de los grandes referentes del año. Ilia Topuria ha conseguido que las MMA multipliquen su interés en España de manera espectacular. El luchador de la UFC se ha convertido en campeón del mundo del peso pluma al ganar a Volkanovski y también ha logrado revalidar su título tras un KO a Holloway.

Carlos Alcaraz

Se quedó a las puertas del oro en los Juegos Olímpicos, cayendo contra Djokovic en la final, pero ganó dos Grand Slams. Carlos Alcaraz sigue ampliando su palmarés y este año ha sumado su segundo Roland Garros y su primer Wimbledon, además de una plata olímpica.

Rodri Hernández

El centrocampista se convirtió en el segundo jugador español en ganar el Balón de Oro, después de Luis Suárez en 1960. Rodri ganó la Eurocopa con España y la Premier con el Manchester City, siendo clave, aunque su galardón fue más que polémico puesto que jugadores como Vinicius o Carvajal hicieron más méritos que el mediocentro. Pese a ello, este año ha sido sin duda el suyo.

Aitana Bonmatí

Del Balón de Oro, a la Balón de Oro. La catalana se llevó su segundo galardón consecutivo, ganando además el The Best. Campeona de todo con el Barcelona, Aitana también ganó una Liga de Naciones con España. La pena llegó en los Juegos Olímpicos, donde la Selección no pudo pasar de la cuarta posición.

Lamine Yamal

El jugador del Barcelona ha tenido este año una explosión sin precedentes. Irrumpió con fuerza la temporada pasada y se consolidó como uno de los mejores del equipo con sólo 16 años, pero cuando superó de verdad las expectativas fue en la Eurocopa, siendo pieza clave para la consecución de la misma. Lamine Yamal tiene mucho futuro por delante, pero a sus 17 años es ya una realidad en el mundo del fútbol.

María Pérez y Álvaro Martín

Campeones olímpicos en relevo mixto de marcha y subcampeona y bronce, respectivamente, en categoría individual en los 20 km. María Pérez y Álvaro Martín se confirmaron como dos de los mejores del mundo en su disciplina, cumpliendo con las expectativas, puesto que eran favoritos a llevarse una presea en París.

Saúl Craviotto

Los Juegos Olímpicos marcaron el año deportivo y permitieron a Saúl Craviotto llevarse una nueva alegría. Medalla de bronce en K4-500 para convertirse en el deportista español con más medallas en la historia de los JJOO. A sus 40 años, queda la duda de saber si llegará a la próxima cita olímpica, en Los Ángeles.

María Xiao

La barcelonesa se convirtió en la primera española en ganar una medalla en un Campeonato de Europa de tenis de mesa en la categoría individual. Se colgó el bronce, que se suma al oro que logró en dobles mixtos con Álvaro Robles. En los Juegos Olímpicos se quedó cerca de la medalla en los dobles mixtos, finalizando en quinta posición.