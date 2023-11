La renovación de Isco con el Betis sufre un giro inesperado

La renovación de Isco Alarcón con el Betis ha sufrido un frenazo inesperado. Cuando todo parecía encaminado a que el malagueño renovaría con el conjunto verdiblanco tras su gran rendimiento durante estos primeros meses a las órdenes de Manuel Pellegrini. Sin embargo, las negociaciones se han torcido y se han paralizado cuando nadie lo esperaba. Así lo ha confirmado el representante del jugador, Pedro Bravo.

«Se ha publicado que tenía unos fijos y unos variables, que eran 25 partidos, han hablado incluso hasta de la cláusula de rescisión… A mí me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho al Betis. Creo que si nosotros no lo hemos dicho, lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él. Porque Isco cuando llegó, diez millones de cláusula era mucho, pero Isco en este momento en el que está, diez millones no es dinero. Y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema», señaló el representante del jugador.

No obstante, Bravo reconoce que el Betis le comunicó hace un mes su intención de negociar la renovación de Isco: «Pero lo que sí es cierto es que hace un mes la Dirección Deportiva y el presidente del Betis querían renovar a Isco y en eso estamos». El rendimiento del futbolista de Benalmádena sobre el césped está siendo de los mejor de los de Pellegrini en lo que va de temporada. Sin duda, el ex de Real Madrid, Sevilla o Valencia ha recuperado su mejor nivel.

Es por eso que el Betis había iniciado las conversaciones para renovar a Isco hace un mes, tal y como desveló Pedro Bravo en El Chiringuito de Jugones dirigido por Josep Pedrerol. El conocido agente dijo que las negociaciones todavía deben continuar porque «no estamos más cerca. Ellos hicieron un planteamiento que hemos estudiado y ahora es el momento de que presentemos una contraoferta». «Soy optimista porque si el Betis quiere renovar a Isco e Isco quiere renovar en el Betis, estamos condenados a entendernos», agregó.

Isco, de sobresaliente

El centrocampista se ha convertido en la principal estrella del Betis desde que aterrizara el pasado verano. Cuando llegó existían ciertas dudas en torno a su fichaje porque no había rendido a buen nivel en el Sevilla, pero a su vez los béticos tenían un punto de esperanza puesto que su mejor nivel lo había mostrado siempre con Pellegrini en el banquillo.

Isco dio sus primeros pasos en el Valencia donde dejó algunos destellos de su potencial, que era bastante elevado, pero club y jugador no llegaron a un acuerdo para su renovación y el malagueño volvió a su tierra para vestir los colores del Málaga. Allí fue donde mostró todo su potencial en un conjunto boquerón que llegó a alcanzar las semifinales de la Champions en la 2012-13.

Su gran rendimiento despertó el interés de los grandes y el futbolista acabó viajando hasta la capital de España para jugar en el Real Madrid, donde tuvo algún año bueno pero acabó cayendo. Desde entonces ha ido de un lado a otro intentando encontrar su mejor versión hasta que por fin lo ha conseguido en el Betis. Tanto es así que su nombre lleva sonando con fuerza para ir con la selección española en las últimas dos ventanas, y el propio club verdiblanco ya ha llamado a su puerta para hablar de su renovación.