El regreso de Serena Williams podría estar a la vuelta de la esquina

Los aficionados al tenis y el mundo del deporte vuelven a ilusionarse con la posibilidad de ver el regreso de Serena Williams al circuito de la WTA. La icónica campeona se despidió de las pistas en el US Open de 2022. La tenista estadounidense, considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos, ha dado un paso crucial y formal que alimenta seriamente los rumores sobre su retorno al circuito profesional.

El portavoz de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), Adrian Basset, aseguró que Serena Williams pidió reinscribirse en el programa de control antidopaje de la agencia de forma inmediata y ya está de regreso en el sistema.

Este gesto es obligatorio para cualquier deportista retirado (aunque en este caso no es del todo así, ya que Serena nunca llegó a hablar de un retiro como tal) que aspire a regresar a la competición. El protocolo de la ITIA exige que un jugador esté dentro del programa de pruebas de localización, que incluye ofrecer información detallada sobre su paradero diario para posibles controles por sorpresa, durante al menos seis meses antes de participar en cualquier evento oficial.

Aunque la inscripción no garantiza su regreso, es un requisito indispensable y la señal más clara de que la jugadora de 44 años está valorando activamente retomar su carrera. Por ello, la expectativa se centra ahora en la fecha de su posible regreso, que haciendo cuentas podría darse en verano de 2026, seguramente en la gira de hierba (superficie donde tiene el mejor porcentaje de su carrera, un 88% y donde ha conquistado 7 Wimbledon y dos medallas de oro olímpicas, una en individuales y otra en dobles, ambas en Londres 2012).

Venus Williams allana el camino

La especulación sobre el regreso de Serena cobra aún más fuerza al considerar el precedente de su hermana, Venus Williams. Hace aproximadamente un año, la mayor de las hermanas también decidió volver al circuito de forma esporádica tras un periodo de inactividad, demostrando que la edad no es un límite para las leyendas del deporte. La presencia de Venus en el circuito, combinada con el paso dado por Serena, alimenta las esperanzas de todos los fans por verla de vuelta en el circuito de la WTA.

¿Un regreso enfocado en los dobles?

Además de la posible vuelta de Serena a la competición individual para intentar igualar el récord absoluto de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court, se ha abierto otra vía de especulación muy atractiva para los aficionados: la reunión de las hermanas Williams en la modalidad de dobles.

Serena y Venus son una de las parejas más exitosas de la historia, atesorando 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas. Un regreso conjunto, aunque sea limitado, permitiría a Serena volver a la alta competición con menos presión física y al mismo tiempo revivir una de las asociaciones más dominantes del tenis moderno. La nostalgia y el espectáculo que supondría verlas competir juntas en los grandes escenarios de nuevo sería un evento deportivo de máxima expectación.

Serena Williams lo desmiente

Pese a que su registro en octubre podría suponer su vuelta inminente a mediados de 2026, la menor de las Williams ha querido desmentir las informaciones que se han ido publicando en las últimas horas: “¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura”, comentó el pasado martes a través de su cuenta de X.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Un desmentido que abre la puerta a más especulaciones en torno al movimiento que ha llevado a cabo al inscribirse en la ITIA de nuevo. Si bien muchos usuarios piensan que este regreso no se dará, otros asumen que este rechazo es una estrategia para poder anunciarlo más adelante.