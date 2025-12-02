Serena Williams enseña su increíble cambio físico: «Tenía pechos grandes y un trasero enorme»

Serena Williams está orgullosa de su cambio físico. La ex tenista estadounidense es la gran protagonista de la portada de la revista Porter, a la que además ha concedido una amplia y extensa entrevista en la que habla de todo. La americana, que ha adelgado muchísimo desde su retirada, está feliz como su nueva figura y también a nivel mental, de ahí que se muestre radiante.

Serena Williams reconoce que tuvo problemas al principio de su carrera tenística porque tenía un tipo de cuerpo diferente al de otras tenistas.

La ex deportista de 44 años pensaba que había sido «alta» toda su vida, pero ahora se da cuenta de que estaba «en forma» y sólo tenía «grandes músculos». Además, admite que ha dejado de leer artículos sobre ella misma y dijo que se alegraba de que las cosas estuvieran empezando a cambiar para la próxima generación de estrellas del tenis negras.

«Fue difícil porque cuando jugaba al principio, los primeros 15 años, mi cuerpo era diferente», dice en la citada revista. «Tenía grandes pechos y un gran trasero. Cada atleta era súper plana, súper delgada y hermosa, pero de una manera diferente. Y como atleta, no entendía cómo lidiar con eso», cuenta Serena Williams.

«Te afecta mentalmente. Absolutamente», continuó. «Piensas que eres alta toda tu vida y miras (hacia atrás) y piensas que estaba en forma. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a esas otras chicas, pero no todas lucen iguales. Cuando tenía 17 años, cuando gané el US Open por primera vez, tomé una decisión. Era muy joven, pero dije que nunca leería nada sobre mí», dice. «Hubo tanta positividad, y me dije a mí mismo que no quería que mi cabeza se hiciera demasiado grande. Quería mantenerme humilde. También pensé que si era negativo, no quería leerlo. Realmente nunca volví a leer un artículo después de eso», añade.

La campeona de 23 Grand Slams es elogiada por su personalidad y su capacidad para enfrentarse a los problemas. «Crecer y ser negro en el tenis, parece que viene con negatividad… Tienes algo malo que decir, haz fila. Tienes que regresar. Te llevará unos días llegar allí. Únete a la multitud. No puedo oír el ruido. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. ¿Cómo voy a sentarme aquí y cambiar la opinión de alguien? Si no te agrado, no es necesario que lo hagas», dice.

Una Serena Williams que celebra que las cosas estén comenzando a cambiar y mejorar para los jóvenes tenistas negros que hoy están en la élite, como Coco Gauff y Naomi Osaka. «Ha cambiado. Nadie llama a estas chicas como (las cosas) que me llamaron a mí. La gente decía que éramos como hombres y todo lo demás. No voy a dejar que nadie me deprima. Me estresé bastante. Lo último que voy a permitir es que otra persona haga eso. Pero estoy muy feliz de que las chicas de hoy no tengan que pasar por tanto. Quiero decir, creo que los trolls de Internet son diferentes. Así que tienes que lidiar con eso…», añade.