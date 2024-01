La reflexión de Quique Sánchez Flores sobre Mariano: «Tiene dificultades para moverse…»

Quique Sánchez Flores compareció en rueda de prensa en la previa del partido de este domingo que enfrentará al Sevilla con el Osasuna en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el duelo de la jornada 22 de la Liga EA Sports, donde no estará Mariano Díaz. El entrenador del cuadro hispalense repasó la enfermería del equipo donde destacó un nombre por encima de todos, el del ex futbolista del Real Madrid que «no va a ir convocado» porque «arrastra problemas físicos».

«Mariano no va a ir convocado tampoco hoy, arrastra problemas físicos. Es un chico que vemos con dificultades en el entrenamiento, con dificultad para moverse y hacer lo que nosotros queremos. Vino a hablar con nosotros esta semana y nos dijo que no tenía buenas sensaciones, que no se encontraba bien y no podemos llevar convocado a un chico que no está al cien por cien», dijo Quique sobre la ausencia de Mariano en los últimos partidos. El delantero tendrá que seguir trabajando si quiere tener alguna oportunidad en Nervión.

Otro de los nombres propios que destacó el técnico en su comparecencia fue el de Hannibal Mejbri, del que dijo que «no volverá a ser convocado hasta que no sepa dónde está». «Después de estar con él, hablar con él y de haberlo visto sus primeros minutos en Girona, le vamos a dar el espacio necesario para que entienda dónde está, que está en el Sevilla y qué supone. Tiene que saber dónde está y queremos verle. Hemos hablado con él y creemos que tiene que tener un tiempo de aprendizaje, hemos querido darle un espacio, un tiempo para que vea las cosas desde fuera y después volverá a la convocatoria», aseguró Quique.

El preparador del Sevilla fue más allá y profundizó un poco más en la situación del jugador cedido por el Manchester United: «Son chicos que aterrizan en un club grandísimo, como es el Sevilla, en circunstancias de máxima exigencia y necesitan ubicación, y a veces está mejor vista desde fuera. Desde su punto de vista debería dar un paso para atender lo que queremos, cómo nos organizamos; se ve mejor desde fuera que desde dentro. El chico se aplica y entenderá perfectamente lo que queremos».

Lamela y Sow, bajas

Respecto a las bajas en el entrenamiento de Lamela y Sow, Quique fue claro: «Sow está haciendo un esfuerzo grande porque arrastra una tendinitis. Vamos a cumplir nueve partidos en ‘veintipicos’ días. Los que repiten esfuerzos están al límite. Esperamos hacer un grandísimo esfuerzo mañana, de final, y que puedan descansar, porque han descansado uno desde que vinimos. El jugador necesita recuperar lo mejor posible para cada partido y eso no han podido hacerlo. Exijamos mucho pero ayudémosles porque necesitarán energía. Lamela tuvo un pequeño percance ayer y posiblemente causará baja también».

Por último, Quique habló sobre la evolución de Lukebakio en su recuperación: «Evoluciona bien pero tiene una lesión importante, pero verle en el campo nos ayuda. Nos vendrá muy bien pero ahora estamos en esas aguas turbias que sucede un poco de todo, pero hay que ser fuertes y tirar con lo que tenemos».