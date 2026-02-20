Las redes arden: Juan Carlos Rivero se hace un TikTok y se estrena con un vídeo hablando de marroquíes

El periodista de TVE Juan Carlos Rivero, habitual narrador de los partidos de la selección española en la cadena pública, ha decidido abrirse un perfil en TikTok y se ha estrenado con humor. El comunicador, que no deja a nadie indiferente en sus retransmisiones, asegura que su community manager le ha recomendado que se haga una cuenta en la citada red social, donde se ha publicado un vídeo hablando de los marroquíes.

A Juan Carlos Rivero le suelen sacar en redes sociales errores graves como equivocarse del nombre de los jugadores, pero durante el pasado Mundial de Qatar la cosa no quedó ahí. España se enfrentaba a Marruecos en los octavos de final cuando el narrador pronunció la siguiente frase: «La idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad». En X (antes Twitter) empezó a viralizarse ese comentario, que cruzó fronteras. Y ahora se ha estrenado en TikTok refiriéndose a aquello de manera irónica. «Soy Juan Carlos Rivero y estoy aquí abriendo esta cuenta de TikTok por instrucciones de mi community manager y lo que opino de los marroquíes es que son un pueblo extraordinario y que tenemos muchas cosas en común con ellos. Y todo mi respeto, por supuesto», comienza el vídeo.

El primer TikTok de Juan Carlos Rivero

En ese momento, le replica una joven: «Pero en un partido de fútbol no dijiste lo mismo». Y Juan Carlos Rivero insiste: «En un partido de fútbol utilicé un término futbolístico. Nos jugaron muy bien, por cierto, y nos ganaron, y lo que digo es que nos rodean. Dije ‘nos roban la pelota’, que es un término estrictamente futbolístico. Es decir, recuperan el balón y salen corriendo para sorprendernos al contrataque».

«Eso, cualquier persona mínima que sepa algo de fútbol, sabe lo que es. Y es así. Así que no es cómo nos jugaron los marroquíes aquel día. Es cómo muchos equipos de fútbol, en un momento determinado de un partido e incluso algunos tienen ese estilo definido, juegan así, a recuperar el balón y a salir corriendo muy verticales. Muchas gracias y un saludo, chao», finaliza.