Las redes arden con la foto elegida por Marcos Llorente con Sergio Ramos como protagonista

El gol de Marcos Llorente ante el Sevilla ha desatado una polémica con Sergio Ramos como protagonista. El jugador del Atlético de Madrid dio los tres puntos a los suyos tras un gol que llegó por un rechace del central. Al término del encuentro, el rojiblanco publicó una fotografía festejando el tanto, en la que salía en tendido sobre el césped el ex capitán del Real Madrid. La controversia estaba ya servida, pero Llorente ha salido al paso defendiéndose: «Nunca me he burlado de un compañero de profesión».

Tras la publicación del primer mensaje, en el que a la foto le acompañaba un mensaje de «feliz Navidad a todos», a Llorente le llovieron las críticas. Muchos lo interpretaron como una falta de respeto hacia Ramos. Sin embargo, el rojiblanco salió rápido a explicar lo sucedido, dejando claro que la foto era «la única que tenía». El mediocentro continuó su defensa señalando que «lo mejor es ceñirse a los hechos» y que sólo había querido mandar «un mensaje en víspera de Nochebuena».

«Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo», destacó Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid zanjó el tema deseando, de nuevo, «felices fiestas a todos».

Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. (1/2) — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Ramos, protagonista en el gol de Llorente

Marcos Llorente hizo el gol del triunfo del Atlético del Madrid ante el Sevilla después de una jugada mal defendida por los hispalenses y que le permitió quedarse prácticamente solo ante Dmitrovic. El mediocentro puso un centro raso que le volvió tras ser mal despejado por Sergio Ramos. Ya sin oposición, la pegó de primeras para marcar a portería vacía.

Felices fiestas a todos😜❤️🥳 pic.twitter.com/WBGxXn4CKQ — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Tras el partido, el futbolista del Atlético publicó una fotografía en la que aparecía celebrando el gol y en la que Ramos salía aún en el suelo, tras tratar de despejar sin éxito el balón. Una foto que rápidamente se viralizó en redes y que llevó al futbolista del conjunto rojiblanco a desmentir cualquier tipo de mala intención a la hora de publicar la foto.

El equipo de Simeone se llevó el triunfo por 1-0 en un partido en el que terminó nuevamente sufriendo para certificar los tres puntos. Después del gol del madrileño, los rojiblancos se quedaron con uno menos por la expulsión de Soyuncu, lo que llevó al Sevilla a lanzarse sobre la portería de Oblak en busca del empate.

Al contrario de lo que pasó ante el Getafe, donde contaron con una renta de 3-1 pese a la expulsión de Savic, los rojiblancos sí que consiguieron aguantar el resultado. La victoria les permite mantenerse a siete puntos del Real Madrid y del Girona, que están empatados a 45 puntos en la cima de la clasificación de la Liga EA Sports.

Ramos pisó el escudo del Atlético

Más allá de la polémica con la fotografía de Marcos Llorente, Sergio Ramos volvía tres temporadas después al Metropolitano, tras su paso por el PSG. Desde que saliera del Real Madrid en el verano de 2021, el central no había vuelto a pisar un estadio que siempre le recibe con gran hostilidad. Pese a que ya no pertenece al conjunto blanco, la afición del Atlético no olvida ni perdona a un Ramos que en 2014 les arrebató la que hubiese sido su primera Champions, empatando de cabeza la final disputada entre los dos grandes de la capital en Lisboa.

Sergio Ramos pisando el escudo del Atlético de Madrid y se la pelapic.twitter.com/QjOrQrwoMg — Danik (@DanikRM_) December 23, 2023

El recibimiento al ex capitán madridista fue el esperado, pitándole además en cada ocasión que tocaba el balón. Además, Ramos dejó una imagen cuanto menos anecdótica, puesto que al saltar a calentar al césped, pasó por encima del escudo del Atlético que hay a la salida del túnel de vestuarios. Algo que, por supuesto, no gustó a la parroquia atlética, que lo tomó como una ofensa.