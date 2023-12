El Real Madrid no tiene prisa con la decisión del central

«No tenemos prisas». En el Real Madrid lo tienen claro. No se van a precipitar a la hora de fichar un central o no en este mercado de invierno. Quieren valorar todos los aspectos antes de tomar una decisión que puede ser la de fichar un defensa que refuerce el centro de la defensa o, por el contrario, seguir el resto de la temporada con Rüdiger, Nacho y Tchouaméni, que de ser así tendría que entender, si no lo ha hecho ya, que lo de ser pivote se le va a terminar este curso para empezar a ocupar una nueva posición.

«Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible», aseguró públicamente Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés que ponía punto final al año futbolístico.

La realidad es que el Real Madrid sólo acuda al mercado repitiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois. Es decir, fichar un central o hacerse con una cesión a un coste muy asequible. En el club entienden que no es el momento de gastar.

El Real Madrid tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa el futuro, ya que es necesario, y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.

Con todo esto, la dirección deportiva del Real Madrid y Carlo Ancelotti se sentarán a hablar para decidir si fichan o no. Todo esto, teniendo en cuenta que en la cantera no hay ningún central que esté derribando la puerta del primer equipo. Está Marvel, que no termina de convencer y, encima, está lesionado y Carrillo. El que más gusta es Jacobo Ramón, pero es muy joven y todavía no le ven preparado.

Ahora mismo, el Real Madrid está de vacaciones y es el momento de desconectar. Pero en cuanto regresen al trabajo en los próximos días, se sentarán para seguir tratando un asunto que ocupa, pero no preocupa en exceso, ya que Ancelotti está convencido de que Tchouaméni puede asumir a la perfección este rol.

Ancelotti ve a Tchouaméni de central del Real Madrid

Tras el partido contra el Alavés, Ancelotti fue preguntado por cómo vio a Tchouaméni y el italiano fue muy claro a la hora de hablar de sus minutos: «Se enfadará, pero es un central espectacular. Juega muy bien, saca el balón desde atrás como pocos y tácticamente es muy bueno. Tiene la suerte de que puede jugar en dos posiciones: como pivote y como central».

La realidad es que Tchouaméni cuajó un partido más que notable. En los minutos que estuvo sobre el césped, el francés estuvo aplicado en labores defensivas, sacó el balón jugado desde atrás con gran acierto y se entendió a la perfección con Antonio Rüdiger.

Ancelotti tiene claro que Tchoauméni será uno de los centrales del Real Madrid durante este periodo de temporada, cuando Alaba y Militao están lesionados. Independientemente de si el Real Madrid decida fichar o no, la realidad es que el francés, que es pivote, también ocupará esta posición de la defensa.

Las primeras semanas del mes de enero serán muy importantes para saber si aguantan con sin fichar o no. De momento, ante el Mallorca, en Liga, Nacho será baja por sanción y Tchouaméni jugará junto a Rüdiger en el centro de la defensa. Después, llegará la Copa y la Supercopa de España. Si los resultados son positivos, es probable que no se lancen al mercado, mientras que si no es así tienen tres opciones encima de la mesa.

Varane, Rafa Marín y una sorpresa

Varaes una opción que se valora en la cúpula madridista. Termina contrato en 2024, por lo que el Manchester United podría sentarse a negociar por un jugador que no ha dado nunca el rendimiento esperado en Old Trafford, aunque en las últimas semanas está rindiendo a un mejor nivel. A sus 30, sería esa opción de rendimiento inmediato. Además, conoce perfectamente la casa blanca. Sin duda, es el principal candidato.

La otra opción es Rafa Marín, que se midió con el Alavés en el duelo contra los blancos el pasado jueves. El sevillano jugó los 90 minutos, frenó bien a Bellingham, Rodrygo y Brahim, ganó cuatro de siete duelos, los dos aéreos, recuperó tres balones y tuvo un 94 por ciento de recuperación.

Obviamente, desde Alavés esperan que el Real Madrid no quiera recuperar a su jugador antes de tiempo. «Para nosotros, Rafa Marín es un grandísimo jugador, un activo del club y un jugador muy importante. Entendemos que se cumplirá el contrato y estamos seguros de que hará una gran temporada en el Alavés», aseguró el club vasco antes del partido.

La realidad es que parece complicado que el Real Madrid decida romper la cesión previo pago del dinero pactado a mitad de temporada. No suele ser una práctica habitual de la entidad madridista y, en el caso de hacerlo, tendrían que sentarse con el conjunto vasco para llegar a un acuerdo.

Por último, en el club también contemplan una sorpresa como es la del brasileño Robert Renan, zaguero de 20 años propiedad del Zenit de San Petersburgo. Un central que cumple las tres principales premisas que está buscando la entidad blanca: que sea zurdo, joven y con mucho futuro por delante. Juni Calafat le ha ojeado y es una opción. Podría llegar a través de un precio asequible o a través de una cesión, justo lo que quiere el Real Madrid.