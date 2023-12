En el Real Madrid lo tienen claro: «No hay nadie mejor que Ancelotti»

«No hay ningún entrenador mejor que Ancelotti para el Real Madrid». Esta frase sale de las altas esferas del Santiago Bernabéu. De una cúpula que está segura que no hay un entrenador más preparado en estos momentos para coger las riendas de la entidad madridista. Carletto es el ideal, en el club lo saben y tienen claro que debe ser el dueño del banquillo de Chamartín en el presente y en el futuro.

En el Real Madrid ya hablan abiertamente de la continuidad de Ancelotti. Parece mentira. No hace tanto parecía imposible pensar en que el italiano fuese a continuar al frente del banquillo una vez finalizase la presente temporada. Con Brasil golpeando con fuerza y una falta de respeto hacia el club blanco preocupante su puerta, los nombres para sucederle no cesaban de aparecer. Pero, finalmente, un giro de 360 grados han llevado el banquillo del conjunto blanco a un nuevo escenario.

Salvo giro radical, Ancelotti será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. El futuro del italiano está cerca de escribirse y pasa por seguir ligado al conjunto blanco, por lo que renovarán el actual contrato que finaliza el próximo 30 de junio. En el club creen que no hay nadie mejor que Carletto, mientras que el técnico está feliz en la capital de España y en el equipo de las 14 Copas de Europa.

La mano de Ancelotti

En el Real Madrid quieren ser justos con Ancelotti y reconocen que el italiano lleva años sobreponiéndose a todo. Llegó por sorpresa en 2021 y los blancos no sólo no ficharon a Mbappé, sino que vieron como perdían a Sergio Ramos. En 2022, tras haber ganado Liga y Champions en lo que era, a priori, una temporada de transición, tampoco llegó Kylian, pero sí Tchouaméni y Rüdiger. Y el verano pasado, tras ver como Benzema hacía las maletas, pedía un delantero que nunca llegó. Ahora, tras sufrir las lesiones de Militao y Alaba, también ha sugerido que lo mejor es fichar un central, pero si no llega tampoco pasará nada.

Ancelotti ha sabido vivir con lo que tiene en cada momento, reinventarse y, lo más importante, seguir ganando. No se queja, sólo trabaja y busca soluciones a los problemas. Problemas que se han sucedido esta temporada en forma de lesiones y para los que el italiano siempre ha encontrado una solución hasta el momento.

Por todo esto, en el Real Madrid han decidido que lo mejor para todas las partes es que Ancelotti continúe al frente del equipo las próximas temporadas. Tanto los blancos como Ancelotti tienen claro que quieren continuar de la mano sus caminos por el fútbol.

El Real Madrid tiene un plan

El plan del Real Madrid pasa no demorar la renovación de Ancelotti. Se hará y ambas partes están de acuerdo. La entidad madridista está abierta a renovar al italiano con una condición, si no gana nada al final de la presente temporada podrían separar sus caminos. No obstante, desde el Santiago Bernabéu están encantados el rendimiento del equipo, que como está demostrando partido tras partido, es capaz de sobreponerse a todo para seguir compitiendo y rindiendo. En Liga y en Champions los resultados son más que aceptables.

Además, tal y como contó OKDIARIO, en el club creen que se merece disfrutar de lo que llegará al Real Madrid en el futuro. La idea de la entidad es hacer un fichaje de nivel mundial el próximo verano. Este año llegó Bellingham y el próximo será otro crack. Mbappé siempre está en la pole, pero nadie debe descartar a Haaland. La idea de la entidad es reforzar la plantilla con un jugador de campanillas. Y, obviamente, están seguros de que el italiano debe disfrutar de lo que va a ser el coliseo madridista, el mejor escenario deportivo del mundo.

Xabi Alonso tendrá su momento

En el Real Madrid no ocultan que siguen con atención el crecimiento de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, pero también explican que su momento llegará cuando toque. El club blanco no quiere correr y, por el momento, creen que el entrenador idóneo para seguir al frente de la nave madridista no es otro que Carlo Ancelotti. Además, este pensamiento también lo tiene el técnico donostiarra.

Y es que, Xabi Alonso no tiene prisa y cuando salga del Leverkusen lo hará dando un paso seguro. No quiere fallos. Así lo ha hecho a lo largo de su carrera y así lo seguirá haciendo. Desde que empezó su andadura en los banquillos en las categorías inferiores del Real Madrid, Xabi Alonso ha ido paso a paso. Se fue a la Real Sociedad B, donde logró el ascenso del filial a Segunda, y luego, tras tomarse un respiro, comenzó su andadura en Alemania. Así seguirá siendo.

Xabi Alonso, obviamente, tiene entre sus planes entrenar algún día al Real Madrid. Cuando llegue el momento, como hemos dicho anteriormente. Pero no es su único deseo. El donostiarra tiene mucho cariño tanto al Bayern de Múnich como al Liverpool. Con ambos clubes mantienen una muy buena relación y es posible que ambos equipos cambien de entrenador a final de la presente temporada.

Y obviamente, la Real Sociedad es el que ocupa un mayor espacio en su corazón. «Es muy txuri urdin», aseguran los que mejor le conocen. El conjunto donostiarra está feliz con Imanol Alguacil como técnico, pero si por algún casual algo cambiase, Xabi no tendría mayor inconveniente en regresar a la que siempre ha sido su casa para continuar con una carrera en la que va paso a paso.