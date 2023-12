Carlo Ancelotti tardó 54 minutos en tener que recurrir a su opción de emergencia para el centro de la defensa. Tras ver como Alaba se unía a Militao en la enfermería, el italiano sólo se quedaba con dos centrales disponibles del primer equipo: Nacho y Rüdiger. Pero en Mendizorroza, el capitán veía la roja directa después de que Isidro Díaz de Mera fue avisado por el VAR. En ese instante, el técnico miró a la banda y llamó a Tchouaméni, que entró al campo por Modric para formar pareja junto al alemán.

La realidad es que Tchouaméni hizo un partido más que notable. En los minutos que estuvo sobre el césped, el francés estuvo aplicado en labores defensivas, sacó el balón jugado desde atrás con gran acierto y se entendió a la perfección con Antonio Rüdiger.

Tras el partido, Ancelotti fue preguntado por cómo vio a Tchouaméni y el italiano fue muy claro a la hora de hablar de sus minutos: «Se enfadará, pero es un central espectacular. Juega muy bien, saca el balón desde atrás como pocos y tácticamente es muy bueno. Tiene la suerte de que puede jugar en dos posiciones: como pivote y como central».

Ancelotti tiene claro que Tchoauméni será uno de los centrales del Real Madrid durante este periodo de temporada, cuando Alaba y Militao están lesionados. Independientemente de si el Real Madrid decida fichar o no, la realidad es que el francés, que es pivote, también ocupará esta posición de la defensa.

Tchouaméni y una conversación pendiente

Tchouaméni es una solución de emergencia, pero bendita solución al fin y al cabo. En un momento tremendamente complejo, el francés es una solución. De momento, ya ha jugado de central contra el Alavés y, si no hay contratiempos, también lo hará el próximo 3 de enero en el estadio Santiago Bernabéu contra el Mallorca, en el que será el primer partido de los blancos en 2024.

En la previa del duelo contra el Alavés, Ancelotti dejó claro que todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si finalmente el Real Madrid acudirá al mercado a fichar un central o no. «Lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo porque el mercado terminará el 31 de enero. Buscaremos la mejor decisión posible. No tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después tenemos todo el tiempo necesario para terminar el año de la mejor manera posible», comentó el entrenador del Real Madrid ante los periodistas.

La realidad es que el Real Madrid sólo acudiría al mercado repitiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois.

El Real Madrid tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa el próximo verano y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.

Con todo esto, la dirección deportiva del Real Madrid y Carlo Ancelotti se sentarán a hablar para decidir si fichan o no. Todo esto, teniendo en cuenta que en la cantera no hay ningún central que esté derribando la puerta del primer equipo. Está Marvel, que no termina de convencer y, encima, está lesionado y Carrillo. El que más gusta es Jacobo Ramón, pero es muy joven y todavía no le ven preparado.

Rafa Marín, uno de los candidatos

Precisamente, uno de los jugadores que podrían llegar al Real Madrid para reforzar la posición de central es Rafa Marín, que se midió con el Alavés en el duelo contra los blancos. El sevillano jugó los 90 minutos, frenó bien a Bellingham, Rodrygo y Brahim, ganó cuatro de siete duelos, los dos aéreos, recuperó tres balones y tuvo un 94 por ciento de recuperación.

Obviamente, desde Alavés esperan que el Real Madrid no quiera recuperar a su jugador antes de tiempo. «Para nosotros, Rafa Marín es un grandísimo jugador, un activo del club y un jugador muy importante. Entendemos que se cumplirá el contrato y estamos seguros de que hará una gran temporada en el Alavés», aseguró el club vasco antes del partido.

La realidad es que parece complicado que el Real Madrid decida romper la cesión previo pago del dinero pactado a mitad de temporada. No suele ser una práctica habitual de la entidad madridista y, en el caso de hacerlo, tendrían que sentarse con el conjunto vasco para llegar a un acuerdo.

Mientras, Rafa Marín está feliz en Mendizorroza, donde no deja de progresar y crecer en la élite. Su plan es terminar este curso en el Alavés y el próximo verano regresar a Valdebebas con la intención de tener un sitio en la primera plantilla del Real Madrid.