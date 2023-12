Griezmann, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre y Álex González se han unido en un ambicioso proyecto empresarial. El negocio estará ubicado en la capital de España y será inaugurado en breve, aunque ya se conocen muchos de sus detalles. Los dos futbolistas y los dos actores se han asociado al prestigioso chef Paco Roncero para este nuevo proyecto gastronómico que está generando una gran expectación.

Pese a triunfar ya con su restaurante Paco Roncero, que acaba de revalidar sus 2 estrellas, el madrileño ha decidido embarcarse en esta aventura para hacer realidad el restaurante Rhudo. Pero no lo va a hacer solo, porque según se puede ver en sus redes sociales, en este proyecto también forman parte celebrities como los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex González o los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezzman y la escritora e influencer La Vecina Rubia.

Ubicación ideal en Madrid

Poco se ha desvelado de momento sobre este nuevo restaurante. Eso sí, parece que, en las próximas semanas, se irán conociendo más detalles. El local estará ubicado en Madrid, concretamente en la calle Velázquez 64, en el barrio de Salamanca, según afirmaba Álex González en una entrevista. Según indican en esta nueva cuenta de Instagram, se trata de un restaurante que volverá a los orígenes y a la esencia de la materia prima para hacerse un hueco en la amplia oferta gastronómica de Madrid.

Al frente de este proyecto, como chef ejecutivo, estará Paco Roncero. Hablamos de uno de los máximos representantes de la vanguardia culinaria española dentro y fuera de nuestras fronteras. Su cocina, caracterizada por la constante búsqueda de propuestas innovadoras y por el uso de las nuevas tecnologías, le ha llevado a conseguir el reconocimiento de las guías y academias culinarias más relevantes del mundo.

«Nunca me cansaré de explorara los matices ocultos dentro de una materia prima de calidad», detalla en una de las imágenes que protagoniza el propio chef madrileño. Otro de los protagonistas del proyecto, Álex González, también comparte una reveladora frase: «Disfrutar es una necesidad. Saber elegir la manera de hacerlo es un arte». Mientras que Miguel Ángel Silvestre afirma que siente «una satisfacción muy especial cuando me atrevo a experimentar lo que nunca antes he vivido». El último en protaginizar un post en las redes del restaurante ha sido Griezmann: «El ‘qué’ es importante. El ‘con quién’ es fundamental. Formado por la empresa. Formado por el placer». Marcos Llorente fue más allá: «Poder mostrarte tal y como eres no es sólo una liberación: es una fuente de energía. Moldeado por la verdad. Formado por el placer».

Los dos jugadores del Atlético de Madrid ya tienen otros proyectos en el sector gastronómico, pero ahora están muy ilusionados con este nuevo restaurante en el que se han asociado con Paco Roncero y otras caras conocidas. Este mes de diciembre está previsto que sea inaugurado.