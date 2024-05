Red Bull desvela que no fichó a Fernando Alonso por incompatibilidad con Max Verstappen

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull de Fórmula 1 y una de las voces más autorizadas en este equipo, explicó el motivo exacto por el que no ficharon a Fernando Alonso. El ex piloto austriaco comentó en la previa del Gran Premio de Mónaco que se corre este fin de semana que Fernando no llegó a Red Bull por incompatibilidad con Max Verstappen.

«Ha habido conversaciones», reconoció Marko sobre si Red Bull preguntó por Fernando Alonso, expresando así que el piloto español estaba en la lista de la escudería austriaca, la más poderosa de la F1 en estos últimos años. Sin embargo, su fichaje se descartó porque no podía compartir equipo con Verstappen: «Cuando se trata de ver quién es más rápido, ninguno de los dos es muy modesto».

«Ambos son muy buenos pilotos y también personalidades. Sería muy difícil para un equipo llevar eso en una dirección positiva», explicó Helmut Marko, dando así la razón por la que el español no fichó por Red Bull. No se refiere Marko a que exista mala relación entre Fernando Alonso y Max Verstappen (todo lo contrario, tienen buen feeling personal), sino que al ser dos grandes pilotos con un gen ganador, la compatibilidad entre ambos, a juicio del veterano asesor de Red Bull, hubiera sido difícil.

«Para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso. Creo que sería muy difícil para un equipo. Alonso sería el campeón del mundo más veterano del equipo, Max el más joven, y son generaciones de diferencia», siguió explicando Helmut Marko, confirmando así el motivo exacto por el que Red Bull no se lanzó a fichar al piloto de Aston Martin.

Además, en su explicación, Marko también lanzó un dardo innecesario a Fernando: «No creo que Alonso se suba a un simulador en un avión justo después de un Gran Premio». Eso sí, reiteró que tanto Max Verstappen como Fernando Alonso «son dos personalidades opuestas, ambos muy buenos pilotos».

Red Bull pudo fichar a Fernando Alonso

A su vez, Helmut Marko recordó en una entrevista con la web de F1 Formel1.de que llegaron a estar «dialogando con Alonso en los primeros años de Red Bull Racing» y piensa ahora de Fernando que no cree que «él pensara que éramos capaces de fabricar coches que pudieran competir por ganar mundiales». El fichaje nunca llegó a hacerse y siempre quedará la duda de que hubiera pasado si Alonso hubiera estado alguna vez en Red Bull.

Por último, Marko quiso dejar clara su admiración por Fernando Alonso. «No se puede conseguir todo en la vida, pero está claro que depende de la personalidad del piloto, y una vez más, me quito el sombrero ante él por el increíble rendimiento que sigue ofreciendo a pesar de su edad», expresó una de las voces más autorizadas en Red Bull.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con uno de los Grandes Premios más característicos del año y más míticos, el de Mónaco, una cita siempre interesante en el calendario.