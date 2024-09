La rebelión interna de los médicos del Barcelona con los partes de lesiones

No está siendo un inicio de temporada sencillo en lo referente a las lesiones para el Barcelona. Entre la recta final de la pasada temporada, el verano y el inicio de ésta han sido un buen número de jugadores los que han caído lesionados. No es nada nuevo tampoco, desde hace ya algunos años, que en el club culé esté en el punto de mira el equipo médico blaugrana, por recurrentes lesiones, decisiones aparentemente erróneas y lesionados que rara vez cumple con los tiempos de sus lesiones. Es por todo esto por lo que estos días se ha dado una rebelión interna de los médicos del Barcelona con los partes de lesiones.

De un tiempo a esta parte, era habitual no encontrar entre los partes médicos del Barcelona ningún tipo de intervalo de tiempo de baja de los futbolistas, ninguna horquilla sobre cuánto estarán fuera sus jugadores ni el tiempo estimado de recuperación. El clásico «su evolución marcará su vuelta al grupo» ha sido una tónica habitual.

Pero los médicos del servicio del Barcelona se han cansado de las especulaciones sobre las lesiones de los futbolistas y que estos sean siempre los culpables de cualquier contratiempo, sea en forma de recaída o de una recuperación más tardía de lo esperado. Es por esto por lo que, desde esta última lesión del equipo, la sufrida por Fermín López en los primeros entrenamientos de la selección española Sub-21.

«Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Fermín López sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo», informaba el Barcelona en el comunicado oficial de la lesión del centrocampista y a continuación, la gran novedad: «El tiempo de baja aproximado será de alrededor de tres semanas».

Esto, hasta la fecha, no era la práctica habitual en el Barcelona, que por no pillarse los dedos se había acostumbrado a no fijar ninguna fecha concreta para el regreso de los futbolistas. Pese a que esta es una decisión adoptada por los médicos ante la presión que están sometidos con cada contratiempo, la información sobre el tiempo de baja se definirá tan solo cuando los jugadores den su consentimiento.

Como señalan desde Mundo Deportivo, el equipo médico culé ha sido el que ha pedido al club que se incluyan estas previsiones de tiempo de baja, principalmente para mostrar una «mayor rigurosidad en sus diagnósticos» y así no dar pie a especulaciones que pueden ser erróneas, así como «filtraciones interesadas», con el fin de que su palabra como profesionales no queda dañada.

Pablo Gavi sigue aún de baja desde su lesión el pasado curso, al igual que Frenkie de Jong –el más polémico por sus problemas de tobillo– mientras que Ronald Araujo se lesionó con Uruguay. El resto de futbolistas han ido cayendo desde la pretemporada. El primero fue Ansu Fati, luego llegó la baja de Andreas Christensen, le siguió la de Marc Bernal y en los últimos días las de Fermín López y la de Héctor Fort. Es lógico que, con tanta lesión, el aficionado tienda a poner sus punto de mira en el servicio médico, algo que ahora intentan evitar con mayor transparencia.