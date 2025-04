La realidad de Carlota Martínez, número 244 del mundo: «Me dedico 100% al tenis pero no vivo de ello»

El último golpe del partido no sonríe a Carlota Martínez (Zaragoza, 2001) y Maya Joint celebra su trabajada victoria sobre la española, que claudicó con la cabeza alta. La aragonesa aparece por las tripas del Mutua Madrid Open para dialogar con OKDIARIO con el pelo mojado y sensación de trabajo bien hecho pese a la derrota. Levantó un set bajo y sólo un tramo final desacertado le privó de estrenarse con victoria en su primer encuentro de WTA 1000.

«Sabía que jugaba con una jugadora que está haciendo muy buenos resultados, que juega mucho al ataque y yo he empezado el partido un pelín nerviosa. Pero he seguido confiando en mí, me he seguido ayudando mucho, estando positiva y he conseguido hacer un grandísimo segundo set atacando mucho la pelota y jugando muy cómoda y disfrutando. Y en el tercer set he conseguido ponerme 3-1 y a partir de ahí ella me ha jugado dos juegos muy buenos y yo he bajado un pelín. Se me han notado un poco los nervios y al final ella ha competido mejor y se ha llevado el partido. Lo he dejado todo en pista y eso me hace sentirme orgullosa», inicia Carlota su conversación con este medio.

La maña, ubicada en el puesto 244 del ranking WTA, es asidua de torneos menores, de rondas previas y premios escasos con los que costearse los desplazamientos y estancia. Nada que ver con las cabezas del ranking femenino, cuyos premios por vencer en torneos son elevados (casi un millón de euros a la campeona en Madrid) y pueden vivir de la raqueta. Misma profesión, diferentes realidades.

Carlota Martínez, que todavía no se permite el último intangible, ha competido en la capital española a través de una wild card. «Estoy acostumbrada a, debido al ranking, jugar torneos inferiores. Ha sido complicado porque era la primera vez que jugaba la fase final de un torneo así con tanta gente y una jugadora tan buena. Creo que lo he sabido gestionar de la mejor manera, que al final es lo importante», analiza.

Los tenistas que están en el circuito ITF tienen que correr con todos los gastos, por lo que no resulta raro ver que la mayoría de torneos que disputan son dentro de nuestras fronteras. En España existe una gran nómina de torneos cuyos costes son menores. «No tengo otro trabajo. Me dedico 100% al tenis pero todavía no he vivido del tenis. Seguiré luchando y trabajando para subir posiciones e intentar conseguirlo», explica Carlota a este medio.

La española es una tenista aguerrida, pasional, con gran juego de fondo de pista, potente derecha y que no es amiga de las excusa, ella opta por el trabajo constante. A sus 24 años ocupa el puesto 244 del ranking WTA, algo que no le pesa. «Tener 24 años hoy en día es ser joven porque las carreras se están alargando mucho. Me focalizo no en el resultado, sino en seguir creciendo con la ayuda de mi equipo y de mi familia, que creo que es lo más importante. No lo veo como un fracaso. Hay que seguir focalizado en lo que tienes que hacer, en seguir progresando y al final eso será el éxito. Espero tener un buen futuro», finaliza Carlota Martínez con la misma sonrisa con la que inició la conversación.