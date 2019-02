Vuelve la Champions League a cada casa, a cada televisor, a cada gran estadio. Vuelve la Copa de Campeones con un partido de los que crea escuela. Se ven las caras 17 Orejonas en el Amsterdam Arena, 13 del Real Madrid y cuatro del Ajax hoy miércoles 13 de febrero a partir de las 21:00 horas en la ida de los octavos de final de la máxima competición europea, un duelo de titanes, dos colosos frente a frente por colarse entre los ocho mejores de la temporada en el viejo continente.

El Real Madrid llega a esta cita en la cresta de ola. Santiago Solari parece haber encontrado el camino por el que conducir a esta plantilla blanca. Ha recuperado al mejor Karim Benzema que está siendo baluarte ofensivo jornada tras jornadas, al igual que al mejor Sergio Ramos, mariscal defensivo y de lo que se preste. A eso le ha sumado la irrupción de Vinícius Junior, el coraje de Lucas Vázquez y las versiones saneadas de Toni Kroos y Luka Modric. El Real Madrid vuelve a funcionar y comienza a pisar de nuevo la que es ya su competición.

Ante el Barcelona (1-1) y ante el Atlético de Madrid (1-3), Santiago Solari sentó cátedra y precedente con su once. Forjó las bases de un idea que va tomando color y que rara vez virará. Los titulares para el argentino están meridianamente claros aunque las vacas sagradas siguen llamando a la puerta. No están en su mejor momento de forma ni Gareth Bale, ni Marco Asensio ni Marcelo Vieira, aun así, levantarle un sitio a jóvenes como Vinícius o Reguilón, o un incansable Lucas Vázquez son posibilidad que siempre se contemplan. El resto, está más que definido por Solari.

El Ajax, por su parte, no atraviesa su mejor momento de forma esta temporada. Llega tras perder dos de sus últimos tres encuentros de Eredivisie, los dos como visitante. A finales de enero cayó por un sonrojarte 6-2 ante el Feyenoord con un doblete de un recordado Robin van Persie, que a sus 35 años sigue dando guerra. La última el pasado sábado ante un irreverente Heracles (0-1). Pese a ello, estrellas emergentes como Frankie de Jong, que firmó por el Barça hace unas semanas, o De Ligt querrán dejar su sello ante los blancos. Hay hambre.

El duelo entre Ajax y Real Madrid será este miércoles 13 de febrero a las 21:00 en el Amsterdam Arena, retransmitido por televisión en Movistar Liga de Campeones (50) y podrá ser seguido en directo también por la web de OKDIARIO. El colegiado designado para arbitrar este partido será el esloveno Damir Skomina.