Jaime Latre anuló, a instancias de su asistente, una ocasión manifiesta de gol del Real Madrid por un fuera de juego aparentemente inexistente de Benzema. El VAR no tenía competencia para corregir la acción.

El Real Madrid volvió a verse perjudicado por los árbitros en el encuentro frente al Alavés. El asistente de Jaime Latre señaló un fuera de juego de Benzema en un contraataque en el que el galo y Bale se plantaban solos contra Pacheco y según la repetición emitida por la realización, el ‘9’ del Madrid estaba activado por un defensor rival y por tanto, en posición correcta.

Jaime Latre, a instancias de su asistente, invalidó la acción por un fuera de juego que, en caso de existir sería justísimo, y por tanto debía haber dejado seguir para dar posibilidad al VAR de corregir o no la acción. El linier vio clara una acción que no lo era y anuló la posibilidad de que el asistente de vídeo dictara sentencia en caso de que, como parecía, la acción acabara en gol.

El VAR, en esta ocasión, no podía entrar a corregir el error del asistente. La jugada fue invalidada antes de que Benzema o Bale pudieran convertirla en gol y, a pesar de ser una acción manifiesta, una vez señalado el fuera de juego, desde el asistente de vídeo no se puede entrar a corregir la acción. La jugada no está incluida en los cuatro supuestos susceptibles de activación del VAR –gol, tarjeta roja directa, penalti y confusión de identidad–.