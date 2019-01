Sergio Ramos: “¿Penalti a lo Panenka? No hay que acostumbrarse, los porteros ya me esperan”

Sergio Ramos analizó la victoria por 4-2 frente al Girona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey

Sergio Ramos habló tras la victoria del Real Madrid por 4-2 frente al Girona en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El capitán del conjunto blanco fue el autor de dos de los goles –uno de ellos a lo Panenka– de su equipo y se mostró contento por la victoria.

Eliminatoria

“Está más que abierta. Conseguimos un buen resultado, nos hubiese gustado quedarnos con la portería a cero. Ningún rival va a ser fácil, ya lo vimos contra el Atlético. Hemos dado un paso importante pero hay que rematarlo allí”.

Dos goles

“Hemos hecho hincapié en la presión alta y eso te juega una mala pasada a veces porque te coge arriba. Tienen delanteros rápidos y nos lo han hecho en alguna ocasión. En la segunda parte lo hemos controlado mejor. Ojalá podamos seguir manteniendo esta racha de resultados y esperamos hacer algún gol allí”.

Benzema

“Karim es un grandísimo jugador, muy desequilibrante e importante. Para nosotros siempre será una pieza clave, hace presión, trabajo defensivo, menos llamativo, pero es igual de importante que hacer gol. Da igual quién meta los goles. Él nos va a ayudar con goles y cuando más lo necesitamos, siempre ha estado ahí”.

Panenka

“Es un momento a nivel personal muy bueno y es una forma de expresar mi forma de ser. No hay que acostumbrarse porque los porteros me esperan más. Una jugada que me he quedado arriba y ha acabado en gol”.

Testarazo

“La RAE lo dio por válido”.