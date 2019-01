Las cinco frases de Solari que no gustan al club y enfadan al madridismo

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Liga del Real Madrid ante la Real Sociedad. El argentino defendió el empate en Villarreal y mantuvo en todo momento un tono conformista y con cero autocrítica, lo que no ha gustado al club y enfada también a la afición

Santiago Solari se disfraza de Pellegrini. En plena crisis del Real Madrid, con el equipo sin rumbo, desángrandose en la Liga, a siete puntos del Barcelona, cuarto en la tabla, sin saber a qué juega y con el Bernabéu vaciándose partido a partido, el técnico madridista dio en vísperas de recibir a la Real Sociedad una rueda de prensa en la que dejó alguna frase que no ha gustado nada al club ni tampoco al madridismo.

“Los futbolistas no son máquinas, jugar cada 3 días es duro”

“Los jugadores no son máquinas, tenemos que hacer un ejercicio de renovación de energía cada vez que acaban los partidos. Nadie tiene tantas competiciones como nosotros, es difícil. Hay que ver algunas actuaciones individuales para darse cuenta”.

¿Por qué no gustó? En el club, sentimiento que comparte también la afición, se cree que algunos jugadores no están dando la talla ni por su talento ni por su sueldo.

“Hemos pasado del noveno puesto al cuarto”

“A nivel de la Liga hay que seguir escalando posiciones. Hemos pasado del noveno puesto al cuarto. Debemos seguir recortando, la lucha es hasta el final”.

¿Por qué no gustó? Desde el Bernabéu se entiende que valorar como algo positivo estar entre los cuatro primeros es de equipo pequeño y no corresponde ni con la historia ni con el presupuesto del Real Madrid, que siempre está obligado a competir por los títulos, no por ser cuarto.

“Estamos contento con lo que estamos haciendo”

“El objetivo es seguir escalando posiciones. Somos conscientes de que el comienzo no ha sido fácil, hemos pasado al cuarto puesto. Tenemos que asumir el reto de afrontar las situaciones difíciles. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir recortando”.

¿Por qué no gustó? En la línea de la respuesta anterior, tanto el club como el madridismo alucinan con la frase “estamos contentos con lo que estamos haciendo”, porque tanto en la directiva como en la grada el descontento es evidente.

“No hay que subestimar los empates”

“Esto es competición, todos los equipos juegan. Tenemos una de la ligas más bonitas, nadie regala nada. Todos tienen talento para hacer daño a cualquiera. Es una Liga muy competida. No hay que subestimar los empates, evidentemente queremos ganar, pero la competición está abierta. Hicimos una buena primera parte en Villarreal”.

¿Por qué no gustó? En el Real Madrid los empates se consideran derrotas y no se pueden valorar salvo cuando las circunstancias de un partido sean muy adversas. No era el caso del Villarreal, donde tanto el club como los aficionados comparten que el equipo se relajó en el segundo tiempo.

“El nivel de compromiso de estos jugadores es innegable”

“Nadie tiene tantas competiciones como nosotros, es difícil. Hay que ver algunas actuaciones individuales para darse cuenta. Bale jugó todo el tiempo con el tobillo hinchado para acabar, Lucas hace 14 kilómetros por partido, Carvajal tiene un corazón enorme, Modric jugó con fiebre ante el Villarreal… El nivel del compromiso de estos jugadores innegable”.

¿Por qué no gustó? Igual que en otra de sus respuesta se entiende que Solari está protegiendo a la plantilla, pero hay jugadores que pueden y deben dar más.