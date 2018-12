El Real Madrid no cederá a Vinícius

Los blancos cuentan con Vinicius y consideran que puede ser importante en los próximos meses

Hace unos días, Ronaldo Nazario salía a escena para decir lo siguiente: “Yo ya he pedido la cesión, pero es muy difícil”. Apenas diez palabras que hacían alusión a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. El brasileño fue uno de los que medió el fichaje del astro carioca cuando éste aterrizó en la capital para vestir la casaca blanca. El que fuera goleador madridista sabe muy bien de qué es capaz su compatriota y es por eso que ahora le quiere tutelar en el Valladolid, donde es ahora presidente de la institución pucelana.

Pero el Real Madrid y Santiago Solari tienen muy claro los planes que quieren acometer con Vinicius. El brasileño no saldrá de la entidad blanca en este mercado invernal. No, no quieren ceder al carioca y sí quieren tenerle bien cerca, sumando minutos esporádicamente con el primer equipo mientras van calibrando y guiando su evolución en Primera División. En la cúpula blanca están contentos con los pasos que ha ido dando el joven extremo desde que llegó y creen que poco a poco puede ir apareciendo con mayor peso en los partidos. La situación vivida esta temporada tampoco ha ayudado a que su desembarco sea el deseado.

Aunque, como el Valladolid, no son pocos los pretendientes que garantizan a Vinicius los minutos que podría desear en la élite. Hasta el momento, solo ha disputado nueve partidos con el primer equipo entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League, con dos tantos en su haber. Fue titular en el último choque en Europa, ante el CSKA, siendo uno de los mas destacados pese a la debacle. No suma muchos minutos entre ellos, no mucho más de 300, pero el brasileño está conforme hasta el momento del rumbo que está tomando.

El Real Madrid quiere que tome protagonismo poco a poco, con el paso de los partidos y las semanas, que su irrupción sea contenida y en tiempo. De hecho, desde el banquillo piensan darle hueco próximamente. Es más, el jugador no asistirá al próximo Sudamericano Sub 20 con Brasil, en el que sería uno de los titulares –donde sí estará su compatriota Rodrygo, también madridista–. Los compromisos coperos ante el Leganés pueden ser una buena forma de ir dando hueco a Vinicius Junior.