Última llamada para José Mourinho

José Mourinho puede vivir su último fin de semana como entrenador del Manchester United y tener vía libre para sustituir a Lopetegui en el Real Madrid Los de Old Trafford son décimos, a siete puntos de Champions, y en la máxima competición se jugarán el pase a octavos con el Valencia

El destino puede acercar a José Mourinho al Real Madrid este mismo domingo. Quien dice destino, dice Everton y Barcelona. El portugués se la juega ante los toffees y una derrota podría suponer su despido como entrenador de Manchester United. La situación empieza a ser insostenible en Old Trafford y un nuevo pinchazo de los red devils en casa supondría su despido, al alejarse demasiado de los objetivos de cara al final del curso que acaba de comenzar.

La temporada del actual subcampeón de la Premier League está siendo más que decepcionante. A pesar de contar con una gran plantilla, el equipo no logra carburar y los resultados y el juego rácano del conjunto que dirige Mourinho puede sentenciar al técnico este mismo fin de semana. Tanto en Champions como en Liga están lejos de las expectativas y la derrota ante el Everton, de darse, puede suponer el cese del portugués como entrenador de los diablos rojos.

En la actualidad, el Manchester United marcha décimo en la tabla, a siete puntos de los puestos que darían acceso a la Liga de Campeones el próximo curso. Sin duda, pese a la gran rivalidad, competitividad e igualdad existente en la liga inglesa, el objetivo del club es estar –como poco– entre los cuatro primeros, por calidad, presupuesto y status. Todo lo que no sea lograrlo, sería un fracaso absoluto.

Pero el objetivo estaría al borde de comprometerse demasiado. Tanto que si no se logra la victoria el domingo ante el Everton -que marcha por delante de ellos- las diferencias se podrían ir hasta los 10 puntos. Un hándicap bastante amplio, aunque salvable, dado que estamos entrando en noviembre. Las sensaciones del equipo no son buenas, por lo que para remediarlo, la salida inminente del técnico sería primordial.

Mourinho es un técnico ganador y si a algo se ha aferrado cuando las cosas no han ido bien en la competición doméstica ha sido a su buen desempeño en la Copa de Europa. Sin embargo, esta temporada no le sirve. Tiene al United en el alambre, pues no tienen ni mucho menos el pase asegurado. Tras las tres primeras jornadas marchan segundos con cuatro puntos, sacándole dos al Valencia, que se ha convertido en su principal rival por lograr el billete a octavos. Dando, eso sí, las gracias al Young Boys por el empate ante los de Marcelino.

Mourinho, el preferido

De caer frente al Everton, Mourinho tendría todas las papeletas para dejar de ser entrenador del conjunto inglés. Con solo una victoria en los últimos siete partidos -incluida la eliminación en la Copa de la Liga ante un Segunda como el Derby County- la losa de perder ante los del Merseyside sería una losa que pesaría demasiado.

Su salida, eso sí, sería bien recibida en el Bernabéu. En la zona noble del estadio consideran que Mourinho es lo que le hace falta ahora mismo al vestuario para activar el hambre y la competitividad del equipo. Con Julen Lopetegui sentenciado, se busca un relevo de garantías y la directiva madridista confía en que este sea el portugués. De perder ante el Everton, su regreso estaría más cerca, tendría vía libre para fichar por el Real Madrid.