Confirman la existencia de una segunda tierra y se encienden todas las alarmas: el descubrimiento que lo cambiaría todo

La búsqueda de planetas fuera de nuestro Sistema Solar ha sido uno de los grandes avances de la astronomía moderna. Uno de los hallazgos más emocionantes de los últimos tiempos es la confirmación de HD 20794 d, una segunda tierra situada a 20 años luz, en la constelación de Eridanus. Este planeta ha llamado la atención de los astrónomos no sólo por su proximidad a nuestro planeta, sino por la posibilidad de que se encuentre en la llamada «zona habitable», el área alrededor de su estrella donde las condiciones podrían ser adecuadas para la presencia de agua líquida, un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos.

HD 20794 d es un exoplaneta con características que lo hacen interesante para futuras investigaciones. Aunque no se puede afirmar con certeza que albergue vida, los datos obtenidos por los astrónomos hasta ahora indican que tiene algunas similitudes con nuestro planeta. En su órbita alrededor de una estrella parecida al Sol, y con una masa seis veces mayor que la de la Tierra, se encuentra en un Sistema Solar relativamente cercano. Además, su órbita se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, lo que abre la puerta a la posibilidad de que este planeta posea agua en estado líquido en su superficie.

HD 20794 d, la segunda tierra

El descubrimiento de HD 20794 d es el resultado de la colaboración de un equipo internacional de astrónomos que han utilizado herramientas avanzadas como el espectrógrafo HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), un instrumento instalado en el Observatorio La Silla, en Chile. HARPS ha sido un elemento clave en la búsqueda de exoplanetas, ya que utiliza el método de velocidad radial o método Doppler, que permite detectar los pequeños movimientos que provoca la gravedad de un planeta al influir en la órbita de su estrella.

Asimismo, el ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic Observations), también instalado en Chile, jugó un papel crucial en la verificación de los datos obtenidos por HARPS. Este espectrógrafo, situado en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo del Sur (ESO), ha permitido a los astrónomos obtener una imagen más detallada y precisa de HD 20794 d. La combinación de ambos instrumentos ha sido esencial para confirmar la existencia de este exoplaneta y para profundizar en su posible habitabilidad.

Características

HD 20794 d es un exoplaneta fascinante, con una masa seis veces mayor que la de la Tierra, pero mucho más pequeño que gigantes gaseosos como Neptuno. Este tamaño intermedio le da características únicas que lo hacen comparable a nuestro planeta, aunque con un ambiente diferente. Su ubicación en la zona habitable de su estrella aumenta las probabilidades de que pueda albergar agua líquida, un elemento esencial para la vida tal como la conocemos. La zona habitable es fundamental en la astrobiología, ya que define la distancia a la que una estrella puede permitir la existencia de agua en estado líquido en la superficie de un planeta.

La estrella alrededor de la cual orbita HD 20794 d es similar al Sol, lo que sugiere que el planeta podría tener un entorno estable y propicio para la vida. Aunque esta estrella tiene una luminosidad ligeramente menor, sigue situando al exoplaneta en una región con temperaturas adecuadas para mantener agua en su estado líquido. Además, el exoplaneta completa su órbita en menos de dos años terrestres, lo que facilita su estudio y observación por parte de los astrónomos.

Zona habitable

Aunque la ubicación de HD 20794 d en la zona habitable de su estrella es una señal prometedora, esto no asegura que el planeta pueda albergar vida. La zona habitable sólo marca una distancia desde la estrella donde podría existir agua líquida, pero no garantiza las condiciones necesarias para la vida.

En la Tierra, por ejemplo, la presencia de agua líquida es el resultado de varios factores interrelacionados, como la atmósfera, la gravedad y la actividad geotérmica. Incluso en nuestro propio sistema solar, planetas como Venus, que también se encuentran en la zona habitable, no pueden sustentar vida debido a su atmósfera densa y extremadamente cálida.

Sin embargo, HD 20794 d sigue siendo un candidato intrigante en la búsqueda de vida extraterrestre. Su proximidad a la Tierra, su tamaño y su posición en la zona habitable lo convierten en un objetivo ideal para investigaciones futuras. Los astrónomos ya están planeando estudios más detallados usando telescopios avanzados, como el espectrógrafo ANDES en el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO, con el fin de analizar su atmósfera en busca de biofirmas, como oxígeno y metano, que podrían sugerir la presencia de vida.

El descubrimiento de HD 20794 d es un avance significativo en la exoplanetología, abriendo nuevas puertas para explorar planetas en la zona habitable de sus estrellas. Aunque aún falta mucho por investigar para confirmar si puede albergar vida, su proximidad y características lo convierten en un candidato ideal para futuras misiones. Este hallazgo refuerza la esperanza de encontrar vida fuera de la Tierra y amplía nuestro entendimiento sobre cómo se desarrollan las condiciones para la habitabilidad en otros exoplanetas.