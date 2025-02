‘Spear phising’: la nueva estafa de moda que pone en peligro a toda España

Hay una nueva estafa que pone en riesgo nuestras cuentas corrientes y que está afectando de lleno a España, se trata de la llamada Spear phishing. Será mejor que nos preparemos para lo que está por llegar de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves y que en cierta manera acabarán marcando la diferencia. Cada euro cuenta y en especial cuando se trata de un dinero que no deja de ser nuestro. Los estafadores saben muy bien qué es lo que podemos encontrarnos de la mano de algunos pasos destacados.

Las autoridades expertas en seguridad no dudan en lanzar unas duras advertencias que realmente pueden darnos algunos datos destacados que hasta la fecha no pensábamos que tuviéramos por delante. Es momento de visualizar determinadas situaciones que han llegado desde lejos y que han acabado convirtiéndose en las mejores opciones posibles. Con algunos datos que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar, una situación inesperada que golpea con fuerza a muchas personas.

Hay una estafa de moda que pone en peligro a toda España

Toda España se prepara para hacer frente a una nueva estafa que nos puede afectar a todos. Por mucho que estemos preparados o que tengamos en mente algunos recursos fundamentales que quizás pensábamos que nos protegen, la realidad es que estamos lejos de acabar consiguiendo aquello que realmente necesitamos.

Es cuestión de ponernos manos a la obra, de la mano de unas transformaciones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. El hecho de tener que afrontar una estafa, nos enseña a estar del todo preparados para una serie de cambios que pueden ser claves en todos los sentidos.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que nos marcarán de cerca. Los expertos en ciberseguridad saben perfectamente qué es lo que nos está esperando, de la mano de determinadas situaciones que son claves.

El correo electrónico es el elemento que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Es momento de dejar atrás algunos datos que quizás debemos empezar a visualizar de manera destacada. Toma nota de esta estafa que afecta directamente a tu correo electrónico.

Esta es la estafa del Spear Phising

El instituto Nacional de Ciberseguridad es el encargado de darnos algunos datos destacados que debemos tener en cuenta y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Tomos estamos a merced de una estafa que puede golpearnos a todos.

Tal y como explican estos expertos de IBM: «El spear phishing es un tipo de ataque de phishing que se dirige a un individuo o grupo de individuos específicos dentro de una organización e intenta engañarlos para que divulguen información confidencial, descarguen malware o envíen sin saberlo nuestros pagos de autorización al atacante. Como todas las estafas de phishing, el spear phishing puede realizarse por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. La diferencia es que, en lugar de dirigirse a miles o millones de víctimas potenciales con tácticas de «phishing masivo», el spear phising se dirige a personas o grupos de personas concretos, por ejemplo, los directores regionales de ventas de una empresa, con estafas personalizadas basadas en una investigación exhaustiva. Según el informe «Coste de una filtración de datos» de 2022 de IBM , el phishing fue la segunda causa más común de vulneraciones de datos en 2022. McKinsey señala que el número de ataques de spear phishing aumentó casi siete veces después del inicio de la pandemia. Los ciberdelincuentes se aprovechan del creciente número de trabajadores a distancia, que pueden ser más susceptibles a las estafas de phishing debido a una higiene de seguridad poco estricta y al hábito de colaborar con compañeros y jefes principalmente a través del correo electrónico y las aplicaciones de chat».

Siguiendo con la misma explicación: «En un ataque de phishing masivo clásico, los hackers elaboran mensajes fraudulentos que parecen proceder de empresas, organizaciones o incluso famosos conocidos. A continuación, envían estos mensajes de phishing al mayor número de personas posible, con la esperanza de que al menos un puñado se deje convencer para proporcionar información valiosa, como su número de la seguridad social, el de su tarjeta de crédito o la contraseña de su cuenta. En cambio, los ataques de spear phishing son ataques selectivos dirigidos a personas concretas que tienen acceso a activos específicos».