Jessica Goicoechea confirma su romance con un deportista internacional español

Jessica Goicoechea ya no se esconde. La influencer ha confirmado su romance con un deportista internacional español después de meses de rumores. La joven catalana no se esconde y en uno de sus últimos posts publica una foto junto a su nueva pareja, el jugador de rugby Manu Moreno. Se trata de la primera relación formal de Jessica Goicoechea tras romper con Marc Bartra hace unos meses.

Así, el romance entre Jessica Goicoechea y Manu Moreno está más que consolidado. Los rumores vienen de meses atrás, cuando ambos, sin subir nada juntos, dejaron pistas en sus redes sociales de que estaba compartiendo vacaciones en Bali. Ninguno se pronunció en su momento, pero ahora queda claro que ambos mantienen una relación sentimental, sobre todo tras esa foto de ambos de la mano y de espaldas publicada por ella y comentada por él: «Mi mujé».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

Una Jessica Goicoechea que hace unos meses tuvo que salir al paso de algunas informaciones sobre sus comienzos con Marc Bartra. «Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé», explicó. «No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dada las últimas noticias me veo en la obligación de aclarar varios puntos», dijo.

«Mi relación con mi actual pareja (Bartra) se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libres de conocernos», ha matizado para después comentar que «jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio». «Me parece una falta de respeto que se especule de algo así, habiendo niños de por medio, solo por no saber mencionar una fecha», añadía. Meses después, ambos tomaron caminos diferentes en lo que se refiere al amor, aunque parece que no acabaron mal. Sin embargo, Jessica Goicoechea no ha tardado en ocupar de nuevo su corazón con Manu Moreno, con quien se le ve muy enamorada.