Nuevo peligro en las comunidades de vecinos: la nueva forma de ‘okupación’ sobre la que avisan los expertos

La nueva forma de okupación de la que avisan los expertos pone los pelos de punta, nos obliga a prepararnos para vivir en unas comunidades de vecinos que pueden causar estragos. Esta manera de quedarse sin casa, de ver como llegan algunas novedades destacadas y que pueden acabar despojándonos de un elemento esencial de nuestra casa, que pese a ser nuestro, no podemos utilizarlo como deberíamos. Hay un nuevo peligro que nos afectará de lleno en este país y es imposible de parar.

El problema de España con la ocupación de las casas y de determinados elementos, es grave. Un propietario no tiene derecho a quedarse sin su vivienda o parte de ella, de hecho, debería empezar a hacer realidad una serie de elementos que quizás hasta la fecha no habríamos imaginado. Afrontamos un cambio que se acabará convirtiendo en un problema de fuerza mayor y que puede acabar siendo fundamental en todos los sentidos. Afrontaremos una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. De la mano de determinadas situaciones que quizás hasta ahora no habríamos tenido en cuenta.

Hay un nuevo peligro de las comunidades de vecinos

A la hora de alquilar un piso hay algunos elementos que quizás deben quedar muy claros desde el principio. Aunque eso no quiere decir que tengamos más de un susto. El problema del alquiler que acaba derivando en ocupación, acaba siendo del propietario y de las comunidades de vecinos.

Ellas son las que empezarán a afrontar una serie de elementos que pueden llegar a ser las que marcaron un antes y un después, de la mano de determinados detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días de ver llegar algunos detalles que acabarán afectándonos de lleno.

No sólo exponemos nuestra casa o piso, hay partes comunes que pueden acabar en manos de los okupas y cuya alerta ha llevado a los expertos a mostrar esta nueva forma de ocupación que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, tenemos algunos elementos que quizás hasta la fecha no habríamos tenido en cuenta.

Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que quizás debemos empezar a ver llegar, con algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Esta nueva forma de okupación preocupa a los expertos

Está llegando con fuerza la usurpación de plazas de garaje que no pertenecen a los okupas. Eso quiere decir que pese a haber pagado una buena cantidad de dinero para que nuestro coche esté seguro en un almacén o parking, lo tengamos que dejar en la calle.

Algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, pero que acabará siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de determinados elementos que quizás debemos tener en cuenta y que van incluidos en esta ocupación que nos dejará sin algo tan valioso como nuestra plaza de parking, que hemos pagado y es nuestra.

Desde el blog de los expertos de Guadalquivir, fincas nos dan más datos sobre esta problemática: «En primer lugar, queremos dejar claro el concepto de “okupa de garaje”. Los okupas de garaje son personas, ya sean vecinos o no, que ocupan con su coche total o parcialmente una plaza de garaje ajena. Es importante diferenciar entre ocupaciones parciales, en las que se invade una parte del espacio, y ocupaciones completas, en las que se utiliza el espacio con un vehículo entero o una rueda».

Además, nos explican qué debemos hacer en esta situación y cómo deberemos actuar con este tipo de problemas en la comunidad de vecinos:

La primera opción es intentar una resolución amigable. Un paso a seguir sería contactar al conserje del garaje, si hubiera uno, para identificar al propietario del vehículo invasor. Esto permitirá dirigir una nota amable al ocupante indebido, solicitando que libere tu espacio. Acompañar esta comunicación con fotografías y fechas es fundamental para tener evidencia de la situación y del ocupante.

En casos donde la vía amistosa no funcione, dirigirse al presidente de la comunidad de vecinos es una opción. Muchas comunidades cuentan con reglamentos que establecen sanciones para situaciones de este tipo. Estas sanciones pueden incluir multas o penalizaciones económicas para aquellos que no cumplan con las normas de la comunidad.

Legalmente hay una serie de medidas que debemos tener en cuenta: «Si las soluciones amistosas no funcionan, es posible recurrir a medidas legales. El artículo 245.2 del Código Penal establece que ocupar un inmueble ajeno sin autorización debida, o mantenerse en él contra la voluntad del propietario, puede ser sancionado con una multa de tres a seis meses. Con una sentencia en mano, si el okupa persiste, se puede denunciar por desobediencia a la autoridad judicial, siguiendo el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto puede llevar a indemnizaciones por daños y perjuicios, así como sanciones más graves. Frente a la okupación de tu plaza de garaje, la clave está en mantener la calma y evitar la confrontación. Buscar soluciones amigables es primordial, pero cuando estas no funcionan, el marco legal ofrece herramientas para proteger tus derechos como propietario y garantizar la tranquilidad en tu comunidad».