Alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Brahim dará descanso a una pieza del tridente

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Villarreal en La Cerámica será mucho más reconocible de lo que se puede llegar a imaginar. El conjunto blanco llega a este encuentro tras darse una verdadera paliza en la vuelta de los octavos de final de la Champions que les enfrentaron al Atlético en el Metropolitano, pero esto no va a impedir que Ancelotti apueste por un equipo muy competitivo, puesto que la Liga está en juego.

La alineación del Real Madrid tendrá bajo palos a Courtois. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que en el costado izquierdo actuará Fran García. La pareja de centrales será la formada por Asencio, citado por primera vez con la selección española, y por Antonio Rüdiger.

En el centro del campo, Ancelotti apunta a que apostará por el físico de Tchouméni y Camavinga, mientras que por delante jugará Jude Bellingham. Por lo tanto, Modric, que ha encadenado dos titularidades seguidas ante Rayo y Atlético, y Valverde, muy cargado en las últimas semanas, se tomarán un respiro contra los amarillos.

Por último, en el ataque, la duda es por quién jugará Brahim Díaz. Lo esperado es que el internacional marroquí actúe por la derecha, Rodrygo por la izquierda y Mbappé sea la principal referencia ofensiva. Por lo tanto, Vinicius, muy cargado de minutos, se tomaría un respiro.

Sin descanso en La Cerámica

El Real Madrid busca centrarse en la Liga tras lograr una complicada clasificación para los cuartos de final de la Champions. Los blancos tienen que ganar para meter presión en una jornada clave, ya que los otros dos equipos que pelean por el título, Barcelona y Atlético de Madrid, se enfrentan entre ellos el domingo en el Metropolitano. Los madridistas visitan un estadio donde no ganan desde 2017, sumando seis empates y una derrota.

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que ha tomado la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.

Posible alineación del Real Madrid

La posible alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Villarreal en La Cerámica podría ser la siguiente: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Brahim, Rodrygo y Mbappé.