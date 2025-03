Victoria Federica sigue decidida a asaltar el liderato de El Desafío, siendo la única que ha podido plantar cara a Gotzon Mantuliz, que está en lo más alto de la clasificación desde el comienzo. La sobrina del rey Felipe VI se ha jugado el tipo con una prueba llena de riesgo en la primera semifinal del programa de Antena 3, tanto que las medidas de seguridad han tenido que ser extremas para evitar problemas graves. De esta manera, se ha querido arriesgar al máximo para intentar dar el sorpaso y superar al influencer y entrenador personal vasco, con la intención de clasificarse directamente a la final.

La décima gala del concurso olía a quemado, literalmente, pero ha sido por Victoria, que se ha quemado a lo bonzo, siendo la primera mujer en la historia del programa en someterse a una prueba así. Pero, no es la única vez que rompe con lo establecido en esta temporada, ya hace unas semanas consiguió que por primera vez una coreografía ganase el programa, por lo que no hay duda de que ya ha dejado huella en él, independientemente de cómo termine en la clasificación final.

Como ya hicieran Roberto Brasero o Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Vic (como la llaman ya en confianza sus compañeros) se ha tenido que entrenar a fondo para superar las altas temperaturas, que llegan a los 400 grados. A la grabación ha llegado después de haber conseguido tan solo una vez realizar la prueba completa en los ensayos, por lo que había mucho riesgo de que pudiera tener que abandonar en mitad del proceso.

Completamente embadurnada de gel para evitar las quemaduras y con un traje especial, Victoria ha llegado al plató dispuesta a todo. La dificultad, además del calor, es que ha tenido que ir abriendo puertas con unas llaves, además de tener que aguantar la respiración mientras estaba en las puertas, para evitar tragar humo. Por si no fuera suficiente, entre puerta y puerta debía caminar haciendo equilibrio sobre una diminuta barra.

Para evitar cualquier accidente, el equipo de especialistas le ha dado solo un minuto y treinta segundos de tiempo para completar la prueba, ya que más podría llegar a ser peligroso para su integridad. En ese tiempo, el traje podría comenzar a perder su efectividad y provocarle alguna quemadura, por lo que ha tenido que darse prisa en realizarlo.

Pese al peligro, Victoria Federica ha conseguido superar la prueba, pero lo hacía bastante emocionada, abrazándose a su coach, un especialista en escenas de riesgo. Pese a las buenas noticias, ha llegado con dificultad para respirar, aunque no ha querido que le dieran oxígeno los servicios médicos, algo que sí necesito Roberto Brasero en el primer programa.

«He tragado un montón de humo y por eso me cuesta respirar, pero muy bien. Estoy muy contenta», ha sido lo primero que ha dicho, aunque con dificultades. Preguntada por la emoción que ha mostrado, ha explicado que le ha costado mucho, ya que en los ensayos ha sufrido bastante por culpa de la ansiedad que le ha generado la prueba.

«Es la segunda vez que lo hago, literalmente», así ha dejado claro que ha sido una semana muy complicada. «Ha habido momentos en los que pensaba que no lo podía hacer, porque me agobiaba muchísimo y me desequilibraba en las pasarelas», con esta frase ha explicado que ha estado cerca de abandonar y cambiar de prueba, algo que ha ocurrido en otras ocasiones en el programa con casi todos los concursantes.

Tras la prueba, el jurado ha destacado que ha sido la propia Victoria la que ha elegido esta prueba, poniéndose en riesgo por su propia decisión, ya que tenía otras opciones. Sin embargo, también han dejado claro que otros compañeros han sufrido con más fuego, algo que le ha costado algunos puntos a la hora de las valoraciones.