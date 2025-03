Victoria Federica ha llegado a la novena gala de El Desafío convertida en una de las grandes favoritas para ser la vencedora final, siendo ella la única que ha conseguido seguir el ritmo que ha impuesto Gotzon Mantuliz en la clasificación. Tras sus últimas actuaciones sigue en segundo puesto, pero le sigue recuperando puntos al vasco, por lo que este viernes podía darse el sorpaso si consigue un buen botín de puntos y el influencer deportivo falla.

La joven tenía que enfrentarse en un duelo directo a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en El puente, una prueba que ella misma ha dicho que es «muy complicada» y con la que el jurado no suele ser muy generoso con los puntos. Los fans de la serie El juego del calamar la recordarán, ya que se trata de ir avanzando por una serie de peldaños, pero hay que memorizar bien cuál es el correcto, pues hay algunos que son los correctos, mientras que hay otros que hacen caer al jugador al suelo. En el caso del programa de Antena 3 no hay ningún tipo de peligro y los concursantes están sujetados por una cuerda.

La dificultad de esta prueba está en memorizar las casillas que son correctas, pero también en tener que hacerlo con unos pocos segundos de tiempo, ya que los concursantes lo verán momentos antes de subir al puente. Para añadir más complicación, el equipo del programa les enseña un plano organizado de una forma completamente distinta en cada momento, lo que despista a muchos y hace que terminen en el suelo.

Ese ha sido el caso de ‘El Cordobés’, que cuando ha visto el plano con los pasos correctos ha comenzado a preocuparse. «¿Pero, esto qué es?», ha gritado cuando ya habían pasado 30 segundos de los 40 que tiene de tiempo para mirar la plantilla, ya que le habían preparado una trampa, colocando en varias secciones divididas el mapa los lugares en los que podía pisar.

Su cara lo decía todo al terminar el tiempo, puesto que tenía claro que iba a ser un fiasco su prueba. Al subirse se han confirmado los peores pronósticos y en el primer paso ha fallado, perdiendo toda opción de ganar la prueba y poniéndoselo en bandeja a su rival para ganarle.

«Tú, pon cara de que te ha salido muy bien», le pedía Roberto Leal al ex torero, para que Victoria no se relajase y mantener algo de emoción. La influencer ha visto el complicado plano que le habían preparado y también ha dejado claro que no era nada sencillo. «Qué lío», decía mientras intentaba memorizar.

Una vez terminado el tiempo, la nieta de los reyes eméritos ha continuado concentrada y repitiendo una y otra vez unas frases ininteligibles, que más tarde ha explicado al jurado. Muy metida en la prueba, ha ido superando todos y cada uno de los pasos sin caerse, consiguiendo un tiempo de 49 segundos, una marca que le hace quedarse en segunda posición en la clasificación histórica de esta prueba, por detrás, precisamente, de Gotzón, que lo logró en unos espectaculares 29 segundos.

El método para ganar la prueba de Victoria Federica

La influencer ha explicado al jurado qué era lo que repetía en todo momento, ya que estaba deseando saber cuál había sido su método para memorizar en qué peldaños debía pisar para no fallar. «Cuando me estudiaba las plantillas (durante los ensayos) lo hacía como cantando una canción con los números, como un rap», ha confesado sin poder aguantar la risa.