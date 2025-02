La revolucionaria propuesta de Pierluigi Collina para cambiar la forma de tirar los penaltis para siempre

Pierluigi Collina, el colegiado más famoso de la historia del fútbol, ha presentado una revolucionaria propuesta para cambiar la forma de tirar los penaltis para siempre. Y es que el jefe del Comité de Árbitros de la FIFA ha denunciado en una entrevista con el diario ‘Repubblica’ la excesiva distancia entre delantero y portero en los lanzamientos desde el punto de penalti.

Por esta razón, el ex árbitro italiano ha propuesto eliminar la posibilidad de que siga el juego tras el rechace de una pena máxima, como ocurre con los lanzados tras la prórroga. Esta propuesta llega después de una semana salpicada por la polémica ante tantos errores arbitrales y fallos del VAR, especialmente en la Liga española de Javier Tebas.

Con respecto a la tecnología, Collina se ha mostrado a favor de la precisión que garantiza el sistema, incluso en caso de fuera de juego «milimétrico». «A 40 metros de la portería quizá dos centímetros no son decisivos, pero en el área de penalti pasan a serlo», señaló el ex colegiado. «¿Poner un umbral? A veces las soluciones resuelven el problema, a veces lo empeoran. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos una certeza casi absoluta», zanjó Collina.

En lo que se refiere a los lanzamientos desde los 11 metros, Collina considera que ahora «hay una distancia excesiva entre el delantero y el portero: ya se conceden el 75% de los penaltis, y además existe la posibilidad de jugar tras el rechace». Los porteros deberían quejarse», argumenta ex colegiado italiano.

La iniciativa de Collina es llegar al «tiro único», introduciendo «los penaltis que suelen lanzarse tras la prórroga: no hay rebote, o marcas gol o se reanuda el juego desde el saque de puerta. Así se evitaría también todo el teatro que se genera».

Collina fue portada del Pro Evolution Soccer

Cuando hablamos de Collina no podemos evitar recordar que el ex árbitro italiano fue portada a principios del siglo XXI de una de las ediciones del Pro Evolution Soccer, el juego de fútbol más importante de la época. «Estar en la portada de un videojuego te da mucha visibilidad, claro. Me hace sonreír que me reconozcan chavales de 12, 13, 14 años, que ni siquiera estaban en los planes de sus padres cuando dejé de arbitrar. Y yo me pregunto: ¿cómo saben quién soy y lo que hice?», confesó Collina sobre aquella experiencia.

Por otro lado, el ex colegiado italiano relató en la entrevista que por culpa de la alopecia, con 24 años ya era calvo y algunos intentaron que dejara el arbitraje. «Nunca quise dejar el arbitraje. Pero lo intentaron. Intentaron que dejara el arbitraje porque me había quedado calvo. Con 24 años sufrí alopecia total, en dos semanas perdí todo el pelo y sólo porque fui valiente decidí seguir», explicó Collina al periódico italiano.