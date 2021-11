Aurah Ruiz llevaba tiempo intentando operarse, pero los médicos hasta ahora le desaconsejaban hacerlo. Hace unos días pudo cumplir ese viejo deseo pasando por el quirófano para quitarse la grasa que quería de las cartucheras, es decir sometiéndose a una liposucción, y aprovechando también para hacerse un aumento de glúteos. La influencer canaria ha publicado este jueves el resultado en su canal de Mtmad, un vídeo en el que también es protagonista Jesé Rodríguez.

«Tengo una buena noticia, y es que han conseguido sacar suficiente como para poder ponérmela atrás», dice Aurah Ruiz visiblemente satisfecha con el resultado de la operación. No comparte la misma opinión el futbolista de Las Palmas, que aunque apoya a tope a su pareja, cree que no debería haberse hecho nada: «Se pasó».

#EXCLUSIVA | Tras su intervención estética, @aurahruiz ha contado que Jese le «ha prohibido que me opere más» 😱 https://t.co/XiRQpYbm0g — mtmad (@mtmad) November 11, 2021



«Dice que no me tengo que operar y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Yo le dije que me quería hacer otra cosa y él me ha dicho que no», cuenta Aurah Ruiz sobre la opinión de Jesé, que en cualquier caso no ha dudado en estar al lado de ella en todo momento ayudándole y cuidándole para que pueda recuperarse pronto de las secuelas de la intervención.

«Yo me veo obsesivamente una chicha pero él me ha dicho que lo perfecto no se toca porque se hace imperfecto», ha indicado la influencer, que ha mostrado los grandes hematomas que le han salido en la zona donde se ha operado. Además, ha confesado que su intención era operarse también el vientre pero que su médico no ha querido por los posibles riesgos que se corría.