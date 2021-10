Es el tema del día en el mundo del fútbol y de la prensa del corazón. La última pelea de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz está dando mucho que hablar por el vídeo que se ha viralizado del momento en el que supuestamente la influencer atropella al futbolista, al que se ve cojeando en plena calla a la salida de un concierto que tuvo lugar el pasado domingo en Las Palmas.

Todo llega en el mejor momento de la pareja, que tras su última reconciliación incluso se han comprado una casa juntos para vivir con el pequeño Nyan. La acalorada discusión vuelve a poner en jaque su amor, pero viendo las primeras reacciones de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz parece que siguen juntos y felices. La ex Gran Hermano compartió hace unas horas en sus redes sociales un vídeo en la cama con el jugador de Las Palmas, imágenes que acompañó con una canción que lo dice todo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de AURAH RUIZ (@aurah.ruiz)



«Tú sabes que los envidiosos opinan, quieren tener lo que tengo por ahí, y no les gusta que esté por encima, no le hagas caso a lo que hablen de mí, a comentarios que te hagan perder tu tiempo», se puede escuchar en la historia de Instagram publicada por Aurah y compartida en su perfil oficial por Jesé Rodríguez, intentando calmar las aguas tras la aparición del citado vídeo.

«Marketing, me acaban de subir los seguidores, gracias. No sean tan sádicos», añadió después la influencer. De lo que no cabe duda es de que algo pasó con ese intento de atropello que vieron varios testigos, y es que Jesé Rodríguez no pudo entrenar con sus compañeros este martes, aunque desde Las Palmas dicen que estará disponible para el fin de semana.