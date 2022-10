Las razones por las que el PSG quiere renovar a Sergio Ramos

Tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, el PSG quiere renovar una temporada más a Sergio Ramos que, igual le ocurre a Messi, termina contrato en junio. Para Galtier es un jugador esencial y, además de la importancia que tiene para su entrenador, son varias las razones que llevan al club parisino a querer prolongar el contrato del central, que cumplirá 37 años en marzo.

«Sergio Ramos está encantado de la vida, menos con Luis Enrique. Está muy feliz en París, pero no se alegra por haberse ido del Real Madrid. Vivir en París, jugar en el PSG, que te pagan muy bien… no está nada mal», explicó Eduardo Inda en El Chiringuito. «Ramos ha jugado todos los partidos hábiles con el PSG. El año pasado jugó unos 800 minutos y ya lleva más de 900 esta temporada. En el PSG están encantados y la intención de la entidad es renovarle por una temporada más», añadió el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol.

Pero ¿por qué quiere renovar el PSG a Sergio Ramos? En el club parisino tienen muy claro que la renovación del central español es estratégica en el futuro a corto plazo del equipo mientras buscan en el mercado un central de nivel que pueda acompañarle y ser su heredero a partir de junio de 2024. Estas son las razones del PSG para querer atar a Ramos:

Después de dos temporadas, la última en el Real Madrid y la primera en París, muy marcadas por las lesiones, Sergio Ramos ha vuelto a su nivel y le ha cambiado la cara al PSG. Ha dado solidez a la defensa del equipo de Galtier, que está encantado con Ramos, y los datos lo demuestran. Acaba de igualar el récord histórico de Juan Pablo Sorín de partidos consecutivos sin perder con el equipo parisino en la Ligue one: 21 duelos consecutivos sin perder cuando el central camero está en el campo. Todo el mundo ve que Sergio Ramos ha vuelto… menos Luis Enrique.

Desde el día que llegó Sergio Ramos se erigió como uno de los líderes del vestuario del PSG, que echó de menos su jerarquía en los momentos decisivos de la temporada pasada, especialmente en el duelo del Bernabéu que marcó el futuro del equipo y supuso, a la larga, el despido del técnico Mauricio Pochettino. Nadie en el vestuario del Parque de los Príncipes cuestiona el liderazgo de Ramos.

Es un secreto a voces que la obsesión de los propietarios qataríes del PSG es ganar la Champions. La Ligue one se les queda pequeña y el camino más corto para levantar la Orejona es mantener en sus filas a Sergio Ramos, un jugador que tiene experiencia de sobra en la competición y que sabe cómo afrontar los partidos en los que la supervivencia depende de una jugada.

El PSG ya sabe cómo cotizan los centrales de nivel en el mercado. Este verano el Inter rechazó una oferta de 60 millones por Skriniar, al que le ofrecieron un salario muy superior al que cobra Sergio Ramos. Por eso, en París saben que no será nada fácil encontrar en el mercado un central como el camero a coste cero y que no necesita un proceso de adaptación al equipo.

🔝 Quinta victoria seguida en #Ligue1. // Fifth win in a row in Ligue 1. // Cinquième victoire consécutive en Ligue 1.

🔛 @ChampionsLeague mode. #AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/hW75Ug3ALA

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 1, 2022