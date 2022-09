El Rayo Vallecano ha puesto fin a uno de los culebrones del verano. El conjunto franjirrojo ha oficializado el fichaje de Raúl de Tomás, que firma hasta junio de 2027. El internacional español vuelve al club, pero no podrá jugar hasta enero, puesto que el mercado de fichajes está cerrado y no podrán inscribirle hasta que se vuelva a abrir. El acuerdo con el Espanyol para su traspaso se ha cerrado en torno a nueve millones de euros, más otros cuatro en variables.

Su llegada a Vallecas supone un refuerzo fundamental para el ataque rayista en la búsqueda de la permanencia, puesto que RDT viene de ser el pichichi nacional en la última temporada, empatado a 17 goles con Iago Aspas. Su desempeño en el conjunto catalán le llevó a ser llamado por Luis Enrique el pasado curso. Pero en vísperas del Mundial, no poder jugar hasta enero le hacen decir adiós a las opciones que tenía de estar en la lista.

Este verano el futbolista tenía claro que su futuro estaba lejos de Barcelona, sin embargo su salida se fue alargando y no fue hasta el final del mercado cuando se trabajó para cerrar su fichaje por el Rayo. Sin embargo, no se pudo concretar, puesto que la documentación no fue enviada a tiempo a la Liga. Según reveló a OKDIARIO el presidente franjirrojo, Raúl Martín Presa, no se pudo realizar dentro de la ventana estival por la entrada en a negociación de «terceras personas» que frustraron el fichaje.

Dos semanas después, y tras el polémico desencuentro que tuvieron Martín Presa y uno de los agentes de RDT, con una supuesta agresión de por medio, el delantero regresa a Vallecas. Lo hace por las próximas cinco temporadas. Se pondrá por tanto a las órdenes de Andoni Iraola, aunque no será hasta enero cuando pueda vestir la elástica vallecana en partido oficial.