El Rayo habla de los árbitros cuatro días después de ser perjudicado en Barcelona: «Es excesivo…»

El Rayo Vallecano ha roto su silencio sobre las polémicas con los árbitros que han sacudido a la Liga en las últimas jornadas. Cuatro días después del polémico partido ante el Barcelona donde hubo errores groseros por parte del colegiado de la contienda, Melero López, el técnico franjirrojo, Iñigo Pérez, ha abordado la situación con un tono crítico, pero contenido, reafirmando la postura del club de evitar confrontaciones directas con el arbitraje como ya manifestaron con anterioridad.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal, Íñigo Pérez fue consultado sobre la creciente tensión en torno a las decisiones arbitrales y la manera en que algunos equipos están manifestando su descontento. Sobre esto, el entrenador del Rayo Vallecano comentó que le «parece excesivo lo que está ocurriendo, ya no solo con las quejas en ruedas de prensa, sino en otras formas de manifestar cierta frustración».

Íñigo Pérez insistió en la necesidad de mantener el respeto y la deportividad, advirtiendo que entrar en una guerra abierta contra el arbitraje sólo contribuiría a «ensuciar este deporte».

«Hay líneas que son inviables que podamos traspasar. No solo mío y del Rayo sino generalmente. Hay veces que cuando no salen los resultados o cuando hay presión se intenta mirar a los lados para encontrar algo a lo que agarrarme y eso está pasando», recalcaba el entrenador del Rayo Vallecano, que fue incluso aplaudido por no entrar a valorar las decisiones que le perjudicaron ante el Barcelona: «Me gusta más recibir elogios por cómo funciona el grupo. Me sorprende que se hable bien de un entrenador por hablar bien de los árbitros. Los árbitros no tienen el apoyo de nadie dentro del campo, hay que ser más empáticos con ellos».

Qué pasó en el Barcelona-Rayo Vallecano

El encuentro entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en Montjuic dejó varias decisiones arbitrales que perjudicaron claramente a los franjirrojos. Melero López, desde el césped, y Díaz de Mera, en la sala VAR, fueron protagonistas de acciones que perjudicaron al conjunto madrileño, desatando la polémica en las redes y entre la afición madrileña, aunque no tanto en el cuerpo técnico del Rayo.

El Rayo Vallecano optó por una postura de contención ante lo sucedido. Tanto Iñigo Pérez como el presidente del club, Raúl Martín Presa, evitaron cargar contra el arbitraje a pesar del malestar generado por algunas decisiones. Tras el partido, el entrenador rayista dejó claro su pensamiento: «Como director técnico, intentaré mantenerme al margen de cualquier decisión del árbitro, independientemente de si nos favorece o nos penaliza. Comprendo mucho con ellos, tengo mi propia valoración de cada partido, pero no cruzaré esa línea».

Por su parte, Martín Presa también evitó declaraciones incendiarias. En lugar de apuntar directamente contra los árbitros, el presidente del Rayo defendió su profesionalidad: «Creo que es un tema legislativo más que de árbitros. Tenemos los mejores árbitros, no de Europa, sino del mundo». En cualquier caso, el presidente del Rayo no dudó en reconocer que hubo errores: «Para mí, se han equivocado en dos acciones y, si me apuras, hasta en una tercera».