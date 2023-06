Ramos se despide del PSG con gol y ovacionado por el Parque de los Príncipes

Sergio Ramos ha disputado este sábado su último partido con la camiseta del Paris Saint Germain. El central anunció este pasado viernes que no seguirá en el club parisino la próxima temporada y se llevó una ovación de la afición en su adiós. Como no podía ser de otra forma, el ex del Real Madrid se despidió a lo grande, con un gol y un bonito mensaje de la afición: «Ramos gracias por todo» y «apoyo a Sergio».

16 minutos tardó el de Camas en estrenar el casillero, coincidiendo con el homenaje de la afición a Sergio Rico. Ramos inauguró el marcador del PSG en el último partido de la Ligue 1 contra el Clermont, para que luego Mbappé anotara el segundo. Qué mejor manera de poner el broche final a sus dos temporadas en el PSG que con un tanto y disputando los 90 minutos.

Ramos no pudo redondear su despedida con una victoria pero se llevó una bonita ovación de la afición. La grada del Parque de los Príncipes despidió al central de Camas como se merece una leyenda del fútbol como Sergio Ramos. «Coraje Sergio», rezaba la lona desplegada por los hinchas parisinos. Al central le costó entrar en dinámica por culpa de las lesiones en su primera temporada pero este año lo ha jugado prácticamente todo siendo titular indiscutible en el centro de la defensa parisina.

Finalmente, club y jugador han decidido separar sus caminos y el camero ya busca un nuevo lugar donde continuar con su carrera deportiva. Ofertas no le van a faltar a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, que volvió a demostrar en su último partido que todavía tiene mucho que dar. Pese a que no ha podido triunfar y conseguir todos los títulos que esperaba, la afición le ha dado las gracias a Sergio Ramos por su esfuerzo durante estas dos campañas.