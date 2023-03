Sergio Ramos se gana la renovación

Sergio Ramos fue una de las pocas caras positivas de la nueva debacle del Paris Saint-Germain en Europa. El central español demostró, como ya lo hizo en el partido de vuelta, que tiene cuerda para rato. En sus botas o mejor dicho, en su cabeza, tuvo las dos ocasiones más claras de su equipo para igualar la eliminatoria, pero estuvo Sommer para arruinarle la noche tanto al ex del Real Madrid como al conjunto parisino.

Pero no por esas dos ocasiones fue el mejor del partido para el PSG, sino que volvió a ser el de las grandes noches europeas. El que tantas alegrías le dio al Real Madrid durante 16 temporadas, se encargó de ser el capitán en la sombra desde antes del inicio del encuentro ante el Bayern. Las imágenes de televisión ejemplificaron el tremendo liderazgo que tiene en el vestuario pese a no portar el brazalete y llevar tan solo dos años en París. En castellano y en el túnel de vestuarios, sólo se escuchaba la voz de Sergio Ramos.

El alma de capitán nunca se pierde. La arenga, en español, de @SergioRamos antes del partido en el Allianz Arena. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/b3wiM0hk7I — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 8, 2023

Más allá de eso, el de Camas estuvo expeditivo en defensa, poderoso en el duelo con Choupo-Moting y demostrando su tremenda calidad en salida de balón. No obstante, no sirvió para ayudar a un equipo carente de liderazgo y sin deseo por pasar de fase. Mientras él mantenía en liza al conjunto parisino, las otras estrellas del equipo como Messi y Mbappé no aparecían en el momento más importante de la temporada.

Y es que Sergio Ramos sigue sin renovar con el PSG. El defensa de 37 años llegó el verano de 2021 y firmó un contrato de dos temporadas. Pues bien, esas dos campañas están a punto de finalizar y aún no hay noticias de una posible extensión de contrato. Pese a su elevada edad, no ha dado claras muestras de bajón físico ni anímico. Sus ganas por ganar y seguir en la élite se vieron durante los 180 minutos de la eliminatoria ante el Bayern de Munich.

Derecho ganado

Y es que Sergio Ramos volvió a una eliminatoria de Champions League después de no poder hacerlo en la pasada temporada por la lesión que le apartó de los terrenos de juego durante casi toda la temporada. Este enfrentamiento ante los bávaros evaluaba la forma del ex sevillano y vaya si lo ha demostrado.

Se ha ganado la renovación, o al menos el derecho a sentarse con el PSG a negociarla. Sus 37 años no reflejan un bajón, sino todo lo contrario. Ha sido el mejor de su equipo en este nuevo fracaso en Europa y, por ello, el camero tiene motivos más que suficientes para una extensión de contrato.

Aprobado en Francia

Desde Francia los dos medios deportivos más populares se hicieron eco de la actuación de Sergio Ramos: «La segunda estuvo llena de autoridad y el veterano español gestionó los desequilibrios con inteligencia, a pesar de los espacios que a veces se abrían. Pudo cambiar el partido si sus dos cabezazos a bocajarro hubieran batido a Sommer», citaba L’Equipe.

«Se esperaba que el excapitán del Real Madrid aportara su experiencia y saber hacer. Tuvo su impacto en el minuto 25, cortando un gran contragolpe de Coman. Sommer repelió un buen cabezazo suyo y después envió fuera otro testarazo», comentaba Le Parisien tras la eliminación.