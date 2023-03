Messi vuelve a desaparecer en una eliminatoria de Champions

Leo Messi volvió a cosechar un nuevo fracaso europeo con el París Saint-Germain tras ser eliminado con cierta facilidad por el Bayern de Múnich y volvió a deambular por el césped en una eliminatoria importante de Champions League. El astro argentino cayó por tercera vez consecutiva en octavos de final.

Nuevo fracaso del PSG y nuevo fracaso de Leo Messi. El cuadro parisino y el atacante argentino no fueron capaces de hacerle ni un solo gol al Bayern de Múnich en 180 minutos de eliminatoria. El argentino volvió a desaparecer en una eliminatoria europea y quedó eliminado sin anotar goles y dar asistencias para su equipo.

En las últimas ocho temporadas, Leo Messi solamente ha marcado un gol en los partidos de las eliminatorias de Champions League donde cayó eliminado con Barcelona y PSG. Además, con ambos clubes, el argentino lleva tres temporadas consecutivas cayendo en octavos de final.

Ya es habitual, en los últimos años, ver a Messi cayendo en Champions League antes de tiempo. El astro argentino ya lleva ocho temporadas consecutivas cayendo eliminado desde que consiguiese su última Copa de Europa en 2015. En esas ocho temporadas solamente le hizo un gol al PSG en los ocho partidos donde tenía que evitar que su equipo se fuese para casa. Pero no fue capaz.

Desaparecido en los partidos clave

Pocos días después de ganar un nuevo The Best tras un magnífico Mundial realizado con su selección, Leo Messi volvió a naufragar en una eliminatoria de Champions League. No fue capaz de hacerle un gol al Bayern de Múnich en 180 minutos de eliminatoria. Tampoco dio asistencias. Pero aunque parezca increíble, es algo ya habitual en la mejor competición de clubes en los últimos años. Le pasó lo mismo la temporada pasada.

La temporada pasada, Messi cayó frente al Real Madrid, también con la camiseta del PSG, sin hacer un gol ni dar una asistencia en 180 minutos. Cayó en octavos como la temporada anterior, con la camiseta del Barcelona ante el propio cuadro parisino. Fue la única vez que marcó en el partido clave en las últimas temporadas. Y no sirvió para nada.

Las temporadas anteriores, frente a Bayern de Múnich, Liverpool, Roma, Juventus y Atlético de Madrid, tampoco apareció en el partido donde el Barcelona cayó eliminado. Messi ha vuelto a fracasar en la Champions sin dar la cara.