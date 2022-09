Para llegar a la Fórmula 1 no sólo es necesario ser un as al volante, sino también contar con una importante cantidad de dinero para llegar a la categoría reina del automovilismo. Los pilotos han de empezar desde muy temprana edad para ir subiendo categoría y el desembolso de dinero es importante incluso en categorías inferiores. Ha sido Ralf Schumacher, ex piloto y hermano de Michael Schumacher, quien ha cifrado cuánto cuesta a día de hoy convertirse en piloto de Fórmula 1, una cantidad muy lejos de lo que se pueden permitir familias de clase baja o media.

El camino hacia la Fórmula 1 no sólo es largo sino también muy costoso. «Entre 13 y 15 millones de euros», se atrevió a cifrar Ralf Schumacher, ex piloto de Williams o Toyota y hermano de heptacampeón de Fórmula 1, Michael Schumacher. Una cantidad que hace que la Fórmula 1 se convierta en un deporte sólo para ricos en la actualidad y es que no hace falta sólo ser uno de los mejores en la categoría sino también contar con una importante cantidad de dinero para invertir en el sueño de triunfar en el Gran Circo.

La edad aconsejada para iniciarse al frente del volante es a los ocho años, a partir de ahí hay que ir demostrando ser el mejor para ir avanzando y subiendo de categoría. El desembolso de dinero es ya considerable a edades tan tempranas, por lo que en este momento es algo que sólo pueden permitirse las familias más acomodadas. «Tuvimos suerte de tener seguidores y, al mismo tiempo, que el karting fuera un poco más barato en ese entonces», explicó Ralf. Y es que la situación hoy en día es bien diferente.

«Los primeros años no son tan caros, 300.000 euros para una temporada de Fórmula 4, 900.000 a 1,3 millones de euros para la Fórmula 3, dos a tres millones -según el equipo- para la Fórmula 2», explicó el alemán. Sólo una clase puede costar unos 250 euros, mientras que mantenerse una temporada resulta muy lejos del alcance de cualquier bolsillo.

«Necesitarás unos 30.000 euros. Viajas, duermes en algún sitio, comes algo, el material… En el karting internacional, con un equipo profesional con todos las carreras, eres bueno y feliz con un cuarto de millón al año. Eso es casi imposible. Puede que sea un poco más fácil al principio, siempre y cuando sea en un deporte de club. Hay clases , que puedes pagar. Pero después de eso se vuelve muy difícil», dijo Ralf Schumacher.