Button pone en su sitio a Ocon por culpa de Alonso

Polémica en el Gran Circo. Esteban Ocon ha copado portadas este martes por unas polémicas declaraciones en las que que sacó pecho y resaltó sus cualidades como compañero de equipo de Fernando Alonso en Alpine. A estas respondió un Jenson Button que se ha llevado los aplausos del público español en las redes sociales. La historia no tiene desperdicio.

La polémica comenzó con una entrevista en la que Estaban Ocon se posicionó como uno de los mejores compañeros en la carrera de Fernando Alonso. «Si miro la carrera de Fernando, el único compañero de equipo a su nivel ha sido Lewis (Hamilton), todos los demás no lo han hecho mejor que yo. Personalmente, siento que estoy haciendo un buen trabajo, así que es un poco extraño a veces ver que en el exterior lo perciben de una manera diferente», destacó.

Y obviamente estas palabras levantaron un gran revuelo en las redes y por ello Autosport preguntó en las redes sociales si el público estaba de acuerdo con tal información del piloto francés. «Tendré que estar en desacuerdo», contestó un Jenson Button que compartió equipo con el bicampeón del mundo durante su etapa en McLaren. Y lógicamente, el piloto británico se llevó todos los aplausos en las redes.

I will have to disagree

— Jenson Button (@JensonButton) September 27, 2022