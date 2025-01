Rajadón de Iñaki Williams por la cautelar del Barça con Olmo: «Las normas no son iguales para todos»

La indignación en el fútbol español con la concesión del Gobierno al Barcelona con la cautelar para poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor cada vez es más grande. El primer futbolista en alzar la voz sobre este asunto ha sido Iñaki Williams. El delantero del Athletic protagonizó una brutal rajada tras el partido de semifinales entre su equipo y el Barça, en el que los leones cayeron por 0-2 en Yeda.

En zona mixta, el análisis del choque de Williams pasó a un segundo plano, ya que al ser preguntado por la inscripción de Olmo y Pau Víctor, cuya licencia federativa acabó el pasado 31 de diciembre, expresó su opinión ningún tipo de tapujos. Este denunció diferencias en el trato hacia según qué clubes, con un claro factor político en esta decisión que ha puesto patas arriba este deporte en nuestro país.

«En la misma línea que todos los aficionados del fútbol: sorprendido. Parece que las normas no son iguales para todos, pero nosotros tampoco somos los que tenemos que decidir y si los que deciden han decidido esto por algo será. La imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada. Hay mucha división porque no se entienden muchas cosas», inició.

«Tenemos que cerrar este capítulo por el bien del fútbol español. Me alegro por Dani Olmo y por Pau Víctor porque es una situación muy difícil para ellos. Lo único que quieren es jugar al fútbol. Por la parte que me toca como futbolista profesional me alegro por ellos», zanjó ante las televisiones en el estadio de Arabia Saudí tras la primera semifinal.

Iñaki Williams y el Athletic, muy críticos con el Barça

Dani Olmo no participó en el terreno de juego al no dar tiempo a ser inscrito, pero sí que podrá hacerlo en la final del domingo, para la que el Barcelona ya espera rival entre Real Madrid y Mallorca. El Athletic, ya eliminado, ha sido muy crítico con este tema. Además de las palabras de Iñaki Williams, el presidente del club vasco, Jon Uriarte, clamó por esta decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la previa del encuentro.

El ejecutivo del Athletic tachó lo ocurrido de «alucinante» y «esperpéntico», ya que «a los clubes» se les «pide hacer un esfuerzo y otro venir aquí (Arabia) a disputar estos partidos». El fútbol español queda indudablemente manchado por un nuevo trato de favor al Barça, como ya sucede al no existir todavía ningún tipo de sanción por el caso Negreira, un escándalo arbitral por los pagos durante dos décadas de la entidad culé al número dos del CTA.