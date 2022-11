Rafa Nadal vs Fritz online gratis en vivo | Cómo va el partido de las ATP Finals hoy

Rafa Nadal se enfrenta al norteamericano Taylor Fritz en un partido que puede marcar el devenir del español en las ATP Finals. Sigue en directo online el partido de Rafa Nadal hoy contra Taylor Fritz.

Rafa Nadal vs Fritz: ATP Finals 2022

6-7 (3). SET PARA TAYLOR FRITZ

Le toca remontar a Nadal, que cede el primer set en su participación en las ATP Finals. Estuvo muy, muy bien Fritz al saque, y encima lo cierra con un palo a la línea.

6-6 (2-5). Intratable Fritz

A 218 km/h y en la línea el último servicio de Taylor. Se queda sin margen Rafa, que apela a la épica.

6-6 (0-3) Falla Rafa; Acierta Fritz

Doble falta de Nadal nada más empezar, mientras Fritz engancha dos primeros que le dan una ventaja considerable nada más empezar. Queda mucho.

6-6. Nos vamos al tie-break

Séptimo ace de Fritz para cerrar un juego que comenzó con una volea mágica de Nadal, que no pudo sumar más puntos. La muerte súbita decide el primer set.

6-5. Nadal, otra vez en blanco

A excepción de los dos juegos de sufrimiento, Nadal ha ganado en blanco el resto. Rafa se asegura el tie-break y vuelve a dejar la presión del lado de su rival.

5-5. Sale vivo Fritz

No le tembló el pulso al tenista estadounidense, pero tampoco estuvo Nadal demasiado afortunado, con dos errores no forzados que devuelven las tablas al luminoso.

5-4. ¡’Ace’ Nadal!

Dos servicios directos le dan el juego a Rafa en un turno impoluto. Toda la presión para el número 9 del mundo, que saca para que Nadal no gane el set…

4-4. Intratable Fritz

Otro en blanco para el norteamericano, muy sólido al servicio y que ya ha enganchado cuatro aces en lo que va de encuentro.

4-3. ¡Juego, Nadal!

Menuda remontada de Rafa, que levanta dos de break y sigue liderando en el partido. Falta un empujón al resto y podría producirse ahora… Sería el momento perfecto.

3-3 (40-40). ¡Levanta dos de break Nadal!

Dos pelotas de break de Fritz que se van al limbo, después de un inicio dubitativo de Nadal. Toca cerrar ahora.

3-3. Sin dudar, Fritz

Muy bien el norteamericano, en un calco del primer turno del set, devolviéndole en blanco el juego a Nadal. Regresan las tablas y vamos entrando en momentos decisivos de la manga.

3-2. ¡Enorme juego de Rafa!

Se lo lleva en blanco Nadal, que no encuentra mejor forma de resarcirse de las dificultades del anterior turno de saque que mostrando nivelazo con un ace y soltando la derecha como sólo él sabe. A ver ahora con el servicio de Fritz.

2-2. Fritz empata con apuros

Llegó al ‘deuce’ Nadal en un juego de errores de ambos. Le toca al balear ahora recuperar sensaciones con el servicio. Vamos a ello.

2-1. ¡Lo saca Nadal!

Juego muy sufrido y con una pelota de break, que saca adelante Nadal gracias a dos primeros que marcaron la diferencia en el momento decisivo. Ya ha sacado dos veces el puño Rafa, que necesita ahora subir su nivel al servicio… aunque ahora toca restar.

1-1 (30-40). Sufre al saque Rafa

Dos puntos de Fritz ponen las cosas muy igualadas en el segundo juego de servicio de Rafa Nadal. Toca sufrir y sacarlo adelante.

1-1. Lo devuelve en blanco Fritz

No duda el norteamericano, muy caliente en el inicio con dos aces. Nadal no ha tenido opción de sumar un punto al resto.

1-0. ¡Juego en blanco para Nadal!

Impecable el manacorí, que se lleva su servicio en blanco, dejando buenas sensaciones al saque y cerrando con una derecha ganadora marca de la casa. ¡Vamos, Rafa!

¡Comienza el partido! Al servicio, Nadal

Inicio del encuentro del Grupo Verde de las ATP Finals. Rafa Nadal al servicio ante Taylor Fritz. Preparados, listos… empieza el juego.

21:06. Nadal gana el sorteo… y saca

Elige servir el manacorí, que ya calienta sobre la pista junto con Taylor Fritz. Como curiosidad, Rafa antiguamente solía elegir resto cuando ganaba los sorteos. En este tramo final de carrera ha cambiado la tendencia.

21:02. ¡Saltan los jugadores a pista!

Rafa Nadal y Taylor Fritz ya están sobre el tapete, después de una espectacular presentación en el Pala Alpitour de Turín. Ovación cerrada para el español, que tiene seguidores incondicionales en todo el planeta.

20:56. Nadal-Fritz, un Clásico

No es el Madrid-Barça, pero el Rafa Nadal vs Taylor Fritz ya se ha producido en dos ocasiones en 2022… y vamos a por la tercera. El español y el norteamericano se enfrentaron en Indian Wells y en Wimbledon, con Rafa en ambas lesionado, pero llevándose el gato al agua en el All England Club.

20:51. Sin retraso en el Nadal-Fritz

Tan habituales, los retrasos, en el mundo del tenis, que extraña tanta separación en las ATP Finals. El torneo de maestros tiene un cuadro limitado a ocho raquetas y el primer partido se juega a las 14:00 horas, dejando el segundo para las 21:00, que este domingo será el Nadal vs Fritz.

20:45. Nada para que empiece el partido

Alrededor de quince minutos para que Rafa Nadal y Taylor Fritz comiencen su partido y su andadura en las ATP Finals 2022. En breves instantes, ambos contendientes saltarán a la pista del Pala Alpitour de Turín.

20:36. Las ATP Finals, en Turín

Turín es la sede de las ATP Finals desde la pasada edición, cuando mudaron al norte de Italia desde Londres. El Pala Alpitour de la ciudad transalpina, con alrededor de 15.000 asientos de capacidad, es un escenario perfecto para un torneo de este calibre, que en unos minutos verá estrenarse a Rafael Nadal.

20:30. Primer partido del grupo

Y victoria de Casper Ruud en dos sets (7-6, 6-4) ante un Felix Auger-Aliassime que no ha podido extrapolar su gran momento de forma a las ATP Finals, al menos en el primer encuentro del torneo.

20:22. Prime time para Rafa Nadal

Es uno de los grandes atractivos de las ATP Finals y la organización lo sabe. Después del sorteo de grupos del pasado jueves, Nadal quedó encuadrado para jugar a las 21:00 horas, en pleno prime time, su primer encuentro del torneo ante Taylor Fritz.

20:15. Fritz llega en forma

Pese a que perdió de forma sorprendente en el Masters 1000 de París-Bercy, frente a Gilles Simon, Taylor Fritz llega a las ATP Finals en un estado de forma notable, como lo demuestra el título conquistado en el ATP 500 de Tokio y su participación en el triunfo del resto del mundo en la Laver Cup.

20:08. Nadal busca la victoria

Rafa Nadal es uno de los grandes expertos históricos del torneo de maestros y sabe lo importante que es comenzar ganando. Dentro de los durísimos rivales que tendrá en las ATP Finals de Turín, Taylor Fritz es el de menos ranking y, por ende, propicio para empezar con un triunfo que además sería balsámico.

20:00 horas. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión, en vivo y en directo, minuto a minuto, del partido de estreno de Rafael Nadal en las ATP Finals 2022. El tenista español se enfrenta al norteamericano Taylor Fritz, número 9 del ranking ATP, en un encuentro que puede marcar el devenir de Rafa en el torneo de maestros, que en esta edición se celebra en el Pala Alpitour de Turín.

Rafael Nadal debuta en las ATP Finals 2022 después de un sorteo benévolo en el que fue encuadrado en el Grupo Verde junto a Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y su rival en el día de hoy, el norteamericano Taylor Fritz. Nadal llega al torneo que cierra el calendario del circuito profesional en la presente temporada con un cúmulo de sensaciones, positivas y negativas, que deberá afrontar y llevar por el buen camino para intentar pasar a semifinales del torneo de maestros.

El tenista español llega con un sólo partido de bagaje en este tramo final de temporada, el que disputó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de París-Bercy, cayendo en tres sets. Sin embargo, dentro de un grupo menos complicado de lo que podía haber sido, Nadal confía en ir poco a poco mejorando su ritmo y nivel competitivo y así lograr el pase a semifinales, donde ya se lucha el todo por el todo en las ATP Finals, un torneo que nunca ha logrado ganar.

Su rival en el primer encuentro de las ATP Finals 2022 de Turín es Taylor Fritz, tenista que es un clásico en los enfrentamientos con Rafa en los últimos tiempos. El norteamericano, último clasificado al torneo de maestros gracias a la baja por lesión de Carlos Alcaraz, venció a Nadal en la final del Masters 1000 de Indian Wells, en marzo, después de que el manacorí se lesionara en semifinales precisamente ante el actual número uno del mundo. Rafa y Taylor volverían a verse las caras en Wimbledon, con nueva lesión del español, en este caso en el abdominal, aunque Nadal lograría vencer para colarse en unas semifinales que nunca podría disputar debido a la dolencia mencionada.