Rafa Márquez ‘celebra’ el no ascenso a Segunda del filial del Barcelona por «mantener la filosofía»

Rafa Márquez, entrenador del Barcelona Atlètic, prefirió «mantener la filosofía» de juego del equipo azulgrana antes que ascender a su equipo a Segunda División. El primer filial masculino del Barça cayó ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel (2-1) y se quedó sin subir a la segunda categoría del fútbol español, teniéndose que quedar otro año más en la Primera RFEF.

Sin embargo, y pese al evidente golpe deportivo que supone no lograr el ascenso en el último partido, Rafa Márquez ‘celebró’ esa situación porque al menos mantuvieron la filosofía culé, esa que requiere jugar al toque, sacando el balón jugado de atrás. Esa manera, además, que condenó al filial del Barcelona, ya que el gol de la victoria del Córdoba llegó de esa forma.

En concreto, en lugar de que Marc Vidal, el portero, sacara de puerta, el encargado de sacarlo fue Mika Faye, central al que el Barça fichó por dos millones de euros en verano. El defensa la jugó en corto para el meta, que se la devolvió. Ante la presión cordobesa, el balón acabó siendo robado tras varios pases entre uno y otro con Marc Casadó, al que subió Xavi al primer equipo, y el Córdoba terminó haciendo el gol del ascenso.

Pese a que evidentemente esa forma de jugar supuso un desastre e impidió al Barcelona Atlètic ascender, su entrenador Rafa Márquez se mantuvo orgulloso porque era la forma de mantener el estilo. «Tenemos una filosofía y una idea que al final hay que morir con esa idea de juego. Con esta idea tienes que asumir ciertos riesgos y esto es lo que provocó el segundo gol», analizó el mexicano, que explicó que «es parte del riesgo jugar así».

«Jugar de otra manera no es el estilo Barça y eso es una de las prioridades y por algo me contrataron, para intentar que los chicos tengan esta filosofía», añadió Rafa Márquez. Si bien es verdad que un filial -y más de un equipo grande- no está obligado a ascender de categoría y sí a formar jugadores que después puedan valer para el primer equipo, en este caso estaba en juego ese ascenso en un partido final. Pero para Márquez merece la pena morir (quedarse sin ascenso) que seguir viviendo para pelear por ese logro deportivo.

La realidad es que el filial del Barcelona se quedó sin ascenso a Segunda División por insistir en el estilo de juego que puso de moda Pep Guardiola durante su etapa como entrenador del Barcelona y que, a pesar de no funcionar siempre, en Can Barça insisten en mantener y en poner en práctica aunque termine costándote un gol en contra y, por consiguiente, un ascenso.

El Barça B, víctima del ‘estilo’

A pesar de contar con varios futbolistas que han militado durante buena parte de la temporada en el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández, como es el caso de Héctor Fort, Casadó o Marc Guiu, los de Rafa Márquez se quedaron al borde del ascenso. No consiguieron superar al Córdoba en El Arcángel, en una final que terminaron perdiendo por insistir en mantener un estilo que hace muchos años que no da alegrías al club.

Aunque los de Márquez se lanzaron en el tramo final, con más pólvora en la delantera, puesto que metió a Alarcón, que también ha sido habitual verle a las órdenes de Xavi, el Barça Atlétic no consiguió empatar para forzar la prórroga. Finalmente, fue el Córdoba quien consiguió el ascenso a la categoría de plata, volviendo a Segunda División cinco años después de su descenso, tras pasar, incluso, por Segunda Federación.