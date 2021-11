Dani Alves es el primer fichaje de la era Xavi Hernández en el Barcelona. El brasileño, a sus 38 años, estaba sin equipo y libre y el entrenador egarense dio el OK para su llegada. Le encaja el que fue su compañero durante muchos años para ahora tenerle bajo sus órdenes. Cree que puede aportar pese a estar en el ocaso de su carrera cinco años más tarde desde que abandonara el club blaugrana. ¿Qué ha sido de él todo este tiempo?

Dani Alves dejó el Barça en el verano de 2016 tras ocho años plagados de éxitos como culé. Fue uno de los jugadores más determinantes durante su periplo en el Camp Nou, socio excepcional de Leo Messi por el perfil diestro de la banda. Fue campeón de Liga en seis ocasiones, cinco veces campeón de Copa del Rey, cinco también de la Supercopa de España, logró tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos de clubes tras 391 partidos con la elástica azulgrana. Su palmarés habla por sí solo y, pese a su marcha con 33 años, siguió tres años más al máximo nivel.

El brasileño firmó por la Juventus tras acabar su contrato con el Barcelona en el verano de 2016. En Italia firmó una discreta temporada justo después de dejar el club culé. Aclimatarse a un nuevo club y una nueva competición tras ocho años en la Ciudad Condal no fue sencillo para Alves, que sufrió también una fractura de peroné que le mantuvo casi dos meses en el dique seco. Se proclamó campeón de la Serie A y la Coppa pero cayó en las finales de la Supercopa de Italia y en la de Champions League, viendo como uno de sus eternos rivales, el Real Madrid, se hacía con otra Orejona.

De Turín se fue a París tan solo un año después de firmar por la Juventus. El brasileño llegó al Paris Saint Germain tras reconocer que en Italia «no era feliz». «No me divertía, al menos, como lo hacía habitualmente y esto me molestaba; por eso decidí no seguir», explicó. En el PSG buscó diversión y la encontró con jugones como su compatriota Neymar, un joven Kylian Mbappé y Edison Cavani. En su primer año disputó 41 partidos y levantó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Copa de la Ligue y el Trophée des Champions, pero volvió a caer en Champions League ante el Real Madrid, su gran verdugo, esta vez en cuartos. Aquel verano de 2018, se perdió el Mundial por una lesión en el ligamento cruzado.

En la 18/19 no apareció hasta noviembre, tras superar su lesión en el cruzado y lo hizo desplegado un amplio repertorio de polivalencia, jugando de lateral, mediocentro, pivote, extremo o interior. Aquel año solo levantaría el título liguero y el Trophée des Champions –que no disputó–. Tras dos años en Francia, vuelve a Brasil para enrolarse en el Sao Paulo en el verano de 2019 tras salir campeón con Brasil en la Copa América. En el Sao Paulo disputó 95 partidos hasta que este septiembre rescinde su contrato tras impagos por el club brasileño, poco después de proclamarse campeón con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, derrotando a España.

El brasileño, a sus 38 años, sigue estando en el radar de la selección brasileña y tiene como objetivo llegar en perfectas condiciones al Mundial de Qatar. En el Barça, de la mano de Xavi Hernández, Dani Alves quiere seguir disfrutando del fútbol, ayudando al club que más le dio e intentando sacar uno de los billetes para uno de los trofeos que aún no figuran en su vitrina, el de campeón del mundo con Brasil.