El Masters 1000 de Miami 2022, otro de los grandes al igual que el de Indian Wells, ya está en marcha y tendrá una gran ausencia: la de Rafa Nadal. El tenista nacido en Mallorca comenzó el año como un tiro ganando el Open de Australia, en Melbourne y también Acapulco, pero diferentes motivos le han hecho parar y por eso no estará presente en este torneo que ya ha arrancado.

El tenista español anunció antes de arrancar Indian Wells que tenía que renunciar al Masters 1000 de Miami porque su intención era la de descansar y preparar la temporada de tierra para llegar de la mejor manera posible. Ese era el deseo de Rafa Nadal, que fue avanzando en el torneo californiano hasta llegar a la final. En el camino dejó a rivales como Opelka, Kyrgios o Alcaraz, entre otros, pero en la final los problemas físicos le pasaron factura y no pudo superar a Fritz para conseguir su cuarto entorchado de este campeonato.

Tras esa final perdida ante Taylor Fritz se confirmaron los peores presagios. Contra Carlos Alcaraz ya necesitó asistencia médica y lo mismo le sucedió frente al estadounidense. Como el propio Rafa Nadal confirmó tras el partido, le costaba respirar. Las posteriores pruebas a las que fue sometido el manacorí confirmaban una fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo. Esto se traduce en que el mejor tenista de la historia tendrá que estar de baja entre cuatro y seis semanas.

El principal motivo por el que Rafa Nadal no estará en el Masters 1.000 de Miami es por decisión propia, ya que decidió no apuntarse para preparar la temporada de tierra. Pero, aunque se hubiera inscrito, el tenista español no hubiera podido estar por la lesión citada anteriormente que sufrió en Indian Wells y que le complican los próximos torneos en los que sí quería estar.

Rafa Nadal no estará en el Masters 1000 de Miami, pero también se perderá otras citas en las que sí esperaba estar. Entre ellos destaca otro Masters 1.000, el de Montecarlo. El manacorense no podrá llegar a esa fecha y sólo un milagro le permitiría estar en el Conde de Godó, uno de sus campeonatos favoritos ya que se celebra dentro de nuestras fronteras.

Tampoco tiene garantizada su presencia en Madrid, torneo al que llegaría muy justo de tiempo. El Mutua Madrid Open o Roma serían los campeonatos clave para reaparecer, probarse y ver sus sensaciones de cara a su cita favorita: Roland Garros. Los avances y los plazos de su recuperación marcarán qué día regresará Rafa Nadal a las pistas y si lo hará directamente en Francia o podrá hacerlo en alguno de los torneos que lo preceden.