Rafael Nadal recibe la peor de las noticias. El tenista balear tendrá que estar entre cuatro y seis semanas de baja debido a una fisura por estres del tercer arco costal izquierdo, que se produjo en el encuentro de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells ante Alcaraz y que se le reprodujo en la final con Fritz. El manacorense lo confirmó en un comunicado y el plazo de baja le deja fuera del Masters 1000 de Montecarlo y como seria duda para los torneos posteriores, entre ellos el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open.

El doctor Ángel Cotorro explicó la lesión de Nadal. «Don Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas».

El propio Nadal se mostró muy tocado por lo sucedido. «No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo».

Nadal tenía previsto parar junto con su equipo durante la celebración del Masters 1000 de Miami, torneo del que se dio de baja antes de comenzar la disputa de Indian Wells. Sin embargo, la lesión costal que le ha sido diagnosticada ampliará por obligación el periodo de parón, llevándole con casi total seguridad a ausentarse del Masters 1000 de Montecarlo, que se celebra del 10 al 17 de abril en el Principado. Además, el Trofeo Conde de Godó también contará con la probable baja de su vigente campeón, debido a la celebración en la semana posterior.