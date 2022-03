Rafa Nadal no tiene buenas noticias. El tenista balear sufre una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que le mantendrá apartado de las pistas entre 4 y 6 semanas. «Estoy hundido y triste», reconoció tras conocer el alcance de su lesión.

«No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados», dijo a través de un comunicado.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Sin embargo, añadió que con su «espíritu de lucha y superación», lo que hará será «tener paciencia y trabajar duro».

Las pruebas realizadas al número tres del mundo confirmaron que estará entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión que se produjo durante el partido de semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz.

Rafa Nadal quiere ser optimista y espera volver más fuerte para continuar mejorando su balance de 20-1 de comienzo del curso. El balear regresó a España este martes, y nada mas aterrizar en Madrid se dirigió a Barcelona para ser atendido por su equipo médico, dirigido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, que confirmó la lesión.