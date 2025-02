¿Qué lesión tiene Luka Doncic? Todo sobre su recuperación y qué puede pasar

Luka Doncic se ha convertido en el nombre propio de la NBA tras hacerse oficial su traspaso a Los Ángeles Lakers. El esloveno ‘ha cambiado de aires’ después de que los Dallas Mavericks traspasaran a su estrella al conjunto liderado por LeBron James de una forma repentina. Tras esta fulminante operación, ha surgido una hipótesis sobre el posible motivo que dio pie a esta transacción: los continuos problemas físicos. El jugador nacido en Lubliana, actualmente, tiene una lesión en su gemelo izquierdo y todo hace indicar que no volverá a las canchas hasta mediados de febrero, fecha donde se espera que, finalmente, debute con su nuevo equipo.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025

¿Qué lesión tiene Luka Doncic?

Luka Doncic se recupera de una lesión en su gemelo izquierdo que se produjo durante el pasado mes de diciembre, concretamente ante los Minnesota Timberwolves. En un primer momento, se dictó que estaría listo en un mes aproximadamente, pero el rango de tiempo ha crecido de forma significativa, y no será hasta el próximo mes de febrero cuando vuelva a vestirse de corto, siempre y cuando no haya ningún tipo de inconveniente en la recta final de su recuperación. Por ello, habrá que esperar un poco más para disfrutar del juego del esloveno sobre una pista de baloncesto.

Already providing some Luka Magic 🪄 pic.twitter.com/xW7UcmZQ3D — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 6, 2025

Todo hace indicar que el jugador de 25 años reaparezca días antes del inicio del espectacular y ansiado All Star Game, programado del 14 al 16 de febrero en la ciudad de San Francisco. Las posibles fechas para su debut en Los Ángeles podrían ser el 8, 10 o 12 de febrero, donde se medirían a los Indiana Pacers y Utah Jazz, por partida doble.

8 de febrero: Lakers – Indiana Pacers

10 de febrero: Lakers – Utah Jazz

12 de febrero: Utah Jazz – Lakers

First look 👀 pic.twitter.com/qYqu6aW8DD — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2025

Esta última lesión de Doncic se ha convertido en una baja de larga duración, teniendo en cuenta las respectivas dolencias anteriores que había sufrido, hasta el momento, el esloveno. Si concretamos un poco más, Luka jamás había cumplido más de un mes sin poder ingresar a una cancha de basket debido a las lesiones. No obstante, este último punto, quizás, haya sido el motivo real por el que Dallas decidió traspasar a su estrella, pues en 2024 sufrió un total de 50 lesiones, no todas graves, pero sí con un tiempo de recuperación en el que, lógicamente, no ha podido explayar todo su potencial ante los miles de aficionados de los ‘Mavs’.

Luka x LeBron x Reaves pic.twitter.com/Uo4AN7b7fH — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2025

¿Cuántos partidos se ha perdido Doncic por lesión?

Según datos ofrecidos por el medio de comunicación Fox Sports, Doncic se ha perdido un total de 105 partidos desde la temporada 2018-2019 debido a las respectivas lesiones que ha sufrido en su espalda, muñeca, talón de Aquiles, muslo, gemelos, cadera o el sóleo, entre otros.