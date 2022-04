Este mes de abril arranca el Mutua Madrid Open, uno de los torneos más prestigiosos de nuestro país, donde se reunirán los grandes tenistas del panorama mundial. Rafa Nadal intentará llegar, aunque todavía existen dudas sobre su presencia, como también hay muchos amantes de este deporte que se preguntan si Novak Djokovic, que se ha apuntado, podrá participar o no.

El próximo 26 de abril, una vez acabado el Trofeo Conde de Godó, comenzará el torneo en la Caja Mágica. Este primer Mutua Madrid Open sin Manolo Santana, tristemente fallecido a finales de 2021, será uno de los más emotivos ya que se le brindará un sentido homenaje al que era su director. La final del campeonato se disputará el 8 de mayo, por lo que tendremos dos semanas por delante viviendo uno de los mayores espectáculos del año en la capital de España.

Tenistas de la talla de Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafa Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Andrey Rublev o Carlos Alcaraz, entre otros muchos, se han apuntado al Mutua Madrid Open 2022 que arrancará a finales de abril. La Caja Mágica será ese escenario en el que todos querrán estar para poder disfrutar de los más grandes del momento.

Por ejemplo, Rafa Nadal ha comenzado con la recta final de su recuperación. El manacorí sufrió una fisura por estrés en las costillas en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells 2022. Aquel día el balear se impuso a Carlos Alcaraz, pero en la final se resintió y acabó perdiendo. Después de un mes de baja, hace unos días anunciaba que volvía a los entrenamientos en superficie de tierra en la Rafa Nadal Academy.

Otro caso bien diferente es el de Novak Djokovic. Durante semanas y meses ha estado en el centro del debate por su posición de no vacunarse. Ya se quedó sin jugar el Open de Australia y los aficionados del tenis se preguntan si podrán ver al serbio en el Mutua Madrid Open a finales de abril. Tampoco podía jugar el Masters 1.000 de Indian Wells ni al de Miami.

El serbio sí podría jugar en el Mutua Madrid Open porque las normas en España no exigen el certificado de vacunación contra el Covid-19, por lo que no debería tener problemas para entrar en el país y disputar el torneo en la capital. Novak Djokovic tiene en Marbella su residencia y no se conocen ni se han hecho públicos problemas que haya tenido para viajar a nuestro país, por lo que si no cambia alguna norma por parte del Gobierno o de la propia organización podrá jugar en Madrid. Eso sí, tendrá que presentar una PCR negativa en las 72 horas anteriores a su llegada a suelo español o un test de antígenos 48 horas antes.